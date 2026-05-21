Rafa Latorre, sobre las empresas y Zapatero: "Podría ser parte de una trama de petróleo que deja al rescate de Plus Ultra en limosna"

Una nueva decisión del juez… El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado el bloqueo de 490.780 euros de la cuentas de José Luis Rodríguez Zapatero. Este sería el importe que habría recibido Zapatero de una de las empresas, Análisis Relevante.

Esta seria la empresa más célebre… la del amigo Julito Martínez… una ventanilla de cobro por la que Zapatero y sus hijas recibirían la comisión por el rescate público de Plus Ultra.

Pero hoy está cobrando fama otra empresa de nombre también muy original. Inteligencia Prospectiva. La verdad es que quien le pone el nombre a estas cosas es un poco creativo. Sustantivo y adjetivo. Análisis relevante, Inteligencia prospectiva… Codicia infinita, podría ser otra. Jeta descomunal, otra.

Bueno, centrémonos. Les decía que estaba cobrando fama esta empresa llamada Inteligencia Prospectiva, porque podría ser clave en una parte de la trama que puede dejar al rescate de Plus Ultra como una limosna.

Ayer les decíamos que en un pasaje clave del auto, el juez señalaba que para acceder al petróleo de Venezuela había que pasar por Zapatero. ¿Se hacen cargo del dinero que se puede mover con el trasiego de petróleo? Bien, pues el auto de la Audiencia Nacional destaca la "influencia determinante" de Zapatero en la compraventa de petróleo de Venezuela.

Según los mensajes intervenidos a uno de los principales investigados, la presunta trama emplazaba a los interesados a enviar una carta de intenciones al exlíder socialista antes de siquiera conocer el tipo de combustible que iban a adquirir.

Y todo esto se hacía a través de una empresa llamada Inteligencia Prospectiva. Sospechosa por varias razones muy llamativas. Primero porque contrastan los millonarios flujos de dinero que canalizaba con su nula actividad. Tenía un solo empleado. Y cuando la policía fue a registrar su sede, lo que se encontró fue una vivienda unifamiliar en obras.

Esto era Inteligencia Prospectiva. Les resumo: el negocio era la compraventa de petróleo venezolano, el canal de acceso era una carta de intenciones dirigida a la Oficina del presidente Zapatero y al final del camino estaba La Dama que es como la trama se refería a la mujer que manejaba la asignación directa de los barcos cargados con petróleo. Los investigadores no tienen duda de que La Dama era Delcy Rodríguez.

La Dama y mi príncipe. La Dama es Delcy Rodríguez y mi príncipe es como Delcy llama a José Luis Rodríguez Zapatero.

Las declaraciones de Aldama sobre Zapatero

Hoy ha regresado a la Audiencia Nacional el presunto muñidor de una organización criminal, Víctor de Aldama.

No ha querido declaraciones ni a la entrada ni a la salida pero ante el juez sí ha hablado y lo ha hecho para señalar un detalle sobre la operativa de Zapatero. En realidad, Aldama estaba llamado para responder por las actividades de la trama de las mascarillas en Baleares pero cuando estaba hablando de ello ha aportado un dato que desconocías. ¿Se acuerdan de Rubén Villalba? ¿El comandante de la Guardia Civil imputado en este caso por hacer de topo de la organización criminal en el cuerpo?

En el caso Koldo consta que Rubén Villalba proporcionaba terminales de un solo uso a la trama. Teléfonos desechables. El guardia civil se los daba a Aldama, este a Koldo y Koldo los repartía. Bien, pues parece que también a Zapatero. O eso dice Aldama.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, anuncia una "ofensiva total" tras la imputación de Zapatero. Así que el PP sentará en el Senado al exministro Escrivá y a Gertrudis, la secretaria del expresidente.

Les cuento cuál sería el interés de estas dos personas. Primero Gertrudis Alcázar… Gertru la llama todo el mundo. Es la secretaria de Zapatero desde que era presidente del Gobierno. Persona de estricta confianza. ¿Y qué papel le concede la investigación de la trama? Gertru desempeña un papel operativo "esencial".

Desde la oficina de Zapatero coordina la documentación que da cobertura a las operaciones, incluyendo la generación de facturas ficticias. Gestiona la cuenta de correo corporativa "que sirve como nodo central" de comunicación interna de la red de influencias. Su posición es tan "nuclear" que el juez Calama autorizó a la Udef a someterla a un "registro corporal externo" para incautarse de los dispositivos electrónicos que llevara encima.

Y en cuanto a Escrivá… miren… se da la circunstancia de que Zapatero se reunió con José Luis Escrivá y un mes después a Plus Ultra le fue aplazada una deuda con la seguridad social con lo que ya cumplía con uno de los requisitos para acceder al rescate.

Hoy El Independiente ha hablado con el entorno de José Luis Escrivá.