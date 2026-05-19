Rafa Latorre, sobre la imputación de Zapatero: "Decían que todo era una fantasía… y es aún peor de lo que auguraban los más atrevidos"

Decían que todo era una fantasía… es aún peor de lo que auguraban los más atrevidos. El juez señala la "intervención directa" de José Luis Rodríguez Zapatero en operaciones internacionales de oro, petróleo, acciones y divisas. Lo sitíua como el vértice de una organización estable y jerarquizada de tráfico de influencias.

Y su actividad delictiva incluye, claro, el cobro de comisiones por el rescate de Plus Ultra, pero no sólo.

Zapatero ha sido imputado mediante un auto tan devastador que es difícil saber por dónde empezar. Se trata de una investigación profunda que implica a la Audiencia Nacional, la Fiscalía anticorrupción a Fiscalías extranjeras.

Para quienes cultivan fantasías del lawfare. Miren el origen de esta investigacion se remonta a 2024, cuando la Fiscalía Anticorrupción recibió dos solicitudes de cooperación internacional para acabar con una "organización criminal" que se dedicaba a blanquear fondos opacos procedentes de Venezuela. Francia y Suiza pedían que se practicaran una serie de registros en pisos y casas de Madrid, Tenerife y Mallorca.

Fueron esas comisiones rogatorias las que pusieron a la Justicia española sobre la pista y la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF empezaron a actuar. El resultado es este auto por el juez Calama imputa graves delitos al expresidente del gobierno y gran inspirador del socialismo español.

Leo un extracto: "En el vértice de la estructura se sitúa José Luis Rodríguez Zapatero, quien ejerce el liderazgo estratégico y mantiene los contactos institucionales y empresariales de alto nivel. Desde su oficina de Ferraz -centro de coordinación de la red- se imparten instrucciones, se elaboran documentos, se gestionan comunicaciones sensibles y se articula la operativa financiera y societaria"

Y a partir de aquí se desgranan todo tipo de conversaciones, indicios e hilos de la trama.

El 30 de marzo de 2020, Rodolfo Reyes, ex propietario venezolano de la compañía aérea dijo que había que "pedir ayuda a Zapatero". "Tema lobby político Plus Ultra", añadió a Ramón Gordils, que le indicó: "Vayan recorriendo la ruta formal y yo busco cómo llegarle a ZP".

Y entonces aparece el actual presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola escribió: "Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín».

O sea, por decirlo de la forma más inteligible: Sí, la investigacion vendría a demostrar que Análisis Relevante es una empresa instrumental que montó Zapatero con sus amigos para cobrar las comisiones del rescate de Plus Ultra. Un rescate que fue aprobado por el Consejo de Ministros, que concedió 53 millones de euros a una empresa inviable y que pudo reportar a la trama una mordida de casi 2 millones.

Según las pesquisas judiciales, las comisiones cobradas en esta operación por el ex presidente del Gobierno ascenderían a 1.948.857 euros, divididos en 1.525.078 euros para Zapatero y 423.779 euros para sus hijas.

Los detalles del auto de la Audiencia Nacional sobre Zapatero

Tras los registros ordenados por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, el expresidente del Gobierno grababa este vídeo del que escuchaban dos pasajes. Un vídeo poco preparado, en lo que parece el jardín de su casa y sin demasiada parafernalia.

Ha sido una mañana intensa: El juez José Luis Calama ha autorizado los registros entre otros en el despacho de Zapatero, situado en la calle Ferraz de Madrid y muy cercano a las oficinas centrales del PSOE. Por otra parte, la lista de empresas señaladas incluye Softgestor e Inteligencia Prospectiva, así como la agencia de publicidad What the Fav, propiedad de las hijas del expresidente, que han estado presentes junto a su abogada en las diligencias emprendidas por la UDEF y que se han prolongado también durante varias horas.

Es la primera vez que un expresidente del Gobierno resulta imputado en una investigación por corrupción. Y los delitos por lo que va declarar José Luis Rodríguez Zapatero son graves. Repito los hechos descritos en el auto: «presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” cuya finalidad era “la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente [la aerolínea] Plus Ultra”».

Y los indicios son tan elocuentes que no es descartable que el día 2 de junio, cuando acuda a prestar declaración, Zapatero termine ingresando en prisión preventiva.

Zapatero es un expresidente del Gobierno. Pero no sólo. Es el soporte moral del sanchismo, el hombre que despertó a la militancia para alcanzar en las pasadas generales una minoría suficiente con la que bloquear el Gobierno. El gran motivador, el coach del socialismo y el hombre que pone al PSOE en órbita excéntrica. El negociador con Puigdemont y el embajador con China. Zapatero es un expresidente del Gobierno. Pero no sólo.

La pregunta es si un Gobierno puede resistir a este tsunami de inmundicia con una respuesta: lawfare, conspiracion, jueces reaccionarios… ante los hechos elocuentes del auto del juez, ante las comisiones rogatorias de Francia y Suiza lo único que puede decir el Gobierno es que es la víctima de una conspiración. Vamos a escuchar las reacciones a lo ocurrido.

Pero es que Zapatero se convirtió en estos años recientes en la bisagra del PSOE con la extrema izquierda y los nacionalistas. De ahí que hay acudan en su auxilio gente como Ione Belarra o Gabriel Rufián o Mertxe Aizpurúa

Entre los socialistas hay consternación privada, íntima y una actitud desafiante en público, como la de Patxi López

Y luego está Emiliano García Page cuya consternación sí es pública y resulta sincera. Hoy ha hablado con Alsina en Más de Uno de Onda Cero.