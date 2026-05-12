Rafa Latorre, sobre Florentino: "Si quería desmentir los rumores de su estado de salud, ahora lo que se cuestiona es si está en sus cabales"

Desde luego no teníamos pensado hablarles hoy del Real Madrid en la portada de este informativo, a pesar de que la situación del club pues es delicada y se está cuestionando también a los directivos de la institución, empezando por su presidente Florentino Pérez.

Pero es que lo que ha ocurrido es tan insólito, es una rueda de prensa que no puede ser calificada como tal porque fue directamente un enfrentamiento de Florentino Pérez con todo el que se le puso delante. Vamos a decirlo claramente, fue un espectáculo patético, tanto que si quería desmentir los rumores acerca de su estado de salud, ahora lo que se cuestiona es si están sus cabales.

Porque el espectáculo ofrecido en la rueda de prensa de Valdebebas hacen cuestionárselo. Se ha enfrentado a todos los periodistas, lo ha hecho de una forma airada. Ha rebajado la categoría del presidente del Real Madrid a un polemista. Además repartiendo graves acusaciones: "Todo es una campaña orquestada contra el Real Madrid" Un estado paranoide.

Luego alusiones a las mujeres de la sala pues bastante inapropiadas: "La niña esta que no puede hablar, sois todos muy feos" como diciendo que ella es muy guapa, bueno una cosa verdaderamente desconcertante. Lo hizo para anunciar unas elecciones y que él se presenta con esta junta directiva, y que quien se atreva que compita contra él.

Tratando de cautivar a los socios del Real Madrid, pero es que inmediatamente se anunció que se ha pasado un segundo plano. Se refirió al caso Negreira y atacó sobre todo a los periodistas allí presentes, a sus medios, a los directivos de sus medios y no ha salido nadie sano de esa rueda de prensa de Valdebebas.

La actualidad sobre el hantavirus

Esta mañana ha empezado a presentar síntomas el español que ha dado positivo por hantavirus en el Gómez Ulla. Esto invita a cuestionar en primer lugar que un infectado asintomático siempre dé negativo en los test por si incapacidad de contagiar. Que es lo que en principio dijeron las autoridades sanitarias.

En cualquier caso… se sigue la evolución de este paciente que está en aislamiento en la planta 22 del hospital militar y que ya presenta algunas síntomas leves como fiebre y tos persistente. Vamos a recordar los datos: ya hay con este caso 10 confirmados. De ellos tres fallecieron y una ciudadana francesa se encuentra en estado muy crítico en este momento.

Hoy Pedro Sánchez ha comparecido en la Moncloa con el director de la OMS, Tedros Gebreyesuh, y no se ha conformado con los elogios del visitante sino que se ha envanecido hasta lo insoportable. Como si esto fuera un hito en la historia de la humanidad, que es verdad que ha salido bien y eso se le reconoce hasta la oposicion, pero cuando uno se excede en el autoaplauso se arriesga arruinar los réditos por una gestión correcta.

Y es verdad que la operación ha salido bien y España ha demostrado su solidaridad (más que frente a los desaprensivos, frente a los aprensivos)

Esto es algo que reconocer la oposicion, que no acostumbra a mostrarse complaciente con el gobierno. Pero esta vez sí le ha concedido al menos una tregua. Quien no cesa en sus ataques es Fernando Clavijo, presidente de Canarias, que ahora acusa al Gobierno de Sánchez de no haberle informado de que en el barco viajaba un positivo en hantavirus. Lo que dice el Gobierno es que no… que nunca supo que había infectados por la razón sencilla de que no se les hizo la PCR hasta el domingo en que fueron desembarcado.

María Jesús Montero y las polémicas antes de las elecciones andaluzas

Miren anoche se dieron dos noticias que agravaban la ya calamitosa campaña de María Jesús Montero. Digamos que la primera es un homicidio y que la segunda en un suicidio. Así que ambas tienen resultado de muerte, la única duda es si es la muerte de un muerto. O sea si había alguna posibilidad de empeorar la situación de la candidata socialista cuya mayor aspiración es la de no obtener el peor resultado de la historia del PSOE. O sea que su batalla no es contra Juanma Moreno sino contra Juan Espadas.

La primera llegaba a los kioskos en la portada de La Vanguardia y era un acuerdo del PSC para aprobar los Presupuestos con Esquerra Republicana y por supuesto con onerosas inversiones para Cataluña a las que se compromete el gobierno central.

Es difícil entender esto. ¡Si habían pospuesto el acuerdo para no afectar a la campaña andaluza! Y resulta que esto se conoce en la última semana de la campaña. El experimento que está haciendo el PSOE es realmente desconcertante: la campaña de Aragón la inaugura Sánchez haciéndose una foto con Junqueras y ahora esto.

El segundo titular lo ofreció la propia María Jesús Montero cuando dijo que la muerte en acto de servicio de dos guardias civiles en la lucha contra el narco en Huelva había sido un accidente laboral.

Hoy ha rectificado. Ha tuiteado: "Todo mi respeto y cariño a las familias y compañeros de los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos en Huelva. Por supuesto, estamos hablando de muertes en acto de servicio. Así lo sentimos y así debe reconocerse siempre a quienes arriesgan su vida por la seguridad de todos y todas". La rectificación de un error siempre merece respeto.

Pero Montero es candidata en las elecciones de Andalucía y tiene un problema evidente. Que es que no fue un desliz. Fue un acto deliberado. Fue una acto de la voluntad y la estrategia puede ser un suicidio pero es una estrategia. Lo que pretendia al reducir dos muertes en acto de servicio a un accidente laboral es despojar al Gobierno de cualquier responsabilidad respecto de la falta de medios con la que actúa la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico en el litoral de Huelva y de Cádiz y en el hecho de que allí el Estado ha sido desbordado.

Y es una estrategia porque es coherente con la ausencia de Grande Marlaska del funeral de los agentes. Que ella fue porque era otro acto de campaña pero… si Marlaska se ausento de forma completamente insensible no fue por no aguantar los abucheos. ¡Si sabrá aguantar Marlaska! ¡Si lleva aguantando ser el fusible de este Gobierno casi desde el primer día. Si lleva incontables reprobaciones.

No, lo que ocurre es que en una forma de minimizar lo ocurrido, de darle una entidad cotidiana. Como si fuera efectivamente un accidente laboral. Cuando no lo es. Decir que es un accidente laboral el choque de dos lanchas de la guardia civil durante una persecución a unos narcos es tanto como decir que un policía ha muerto porque se ha interpuesto en la trayectoria de una bala.

Pero ya saben. La muerte de dos guardias civiles en acto de servicio es una tragedia y un accidente laboral es estadística.