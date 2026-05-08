Rafa Latorre, sobre el narcotráfico en Andalucía: "El olimpo del crimen donde los guardias civiles son David y los narcos Goliat"

Ahora les contamos la evolución de la crisis del hantavirus pero antes vamos a ocuparnos de una enfermedad diagnosticada hace ya tiempo pero a la que no se le está aplicando el tratamiento necesario. La lucha contra el narcotráfico en el sur es una heroicidad y no hay derecho a que se le exijan heroicidad a los agentes que han de luchar contra el crimen. Porque por eso razón la tragedia es tan frecuente.

Hoy tenemos que informarles de que la desigual lucha contra el narcotráfico en las costas occidentales de Andalucía se ha cobrado dos nuevas víctimas. Los fallecidos son un agente de 56 años, de nombre Germán, y otro de 50, el capitán Jerónimo, padre de tres hijos. Todo ocurrió durante la persecución de una narcolancha que comenzó desde las costas de Huelva.

Tras los presuntos narcotraficantes iban dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil que durante la operación chocaron entre ellas, ya en Cádiz.

Hubo un tiempo en que el destino más odiado era el País Vasco, por el peligro que entrañaba la misión. Ese lugar en el olimpo del crimen lo ocupa hoy Huelva y esa costa occidental de Andalucía donde los guardia civiles son David y los narcos Goliat, donde los medios del crimen son incomparables a lo de quienes lo combaten y de ahí la frustración del cuerpo

Buenas noticias, de momento, en torno al brote de hantavirus

Tenemos una buena noticia en lo que se refiere al brote de hantavirus, pero pronto verán que dura poco el alivio, porque no ha llegado aún el momento de relajarse. Ayer les hablábamos de una azafata del vuelo de KLM que había coincidido con una de las infectadas del buque y que estaba siendo vigilada en un hospital de Ámsterdam. Habría sido el primer caso de contagio fuera del barco y digo habría… porque ha dado negativo.

El alivio ha durado poco porque ahora ha sido ingresada en Alicante una mujer con síntomatología respiratoria leve y que viajaba en el mismo vuelo. Les vamos a recordar la escena y por qué resulta tan preocupante. Era un vuelo en el que viajaban 300personas y al que subió una crucerista que falleció en Johannesburgo. La mujer estaba mal y finalmente se bajó del avión pero allí estuvo 40 minutos y coincidió con la azafata y con esta mujer de 32 años que esta siendo tratada y vigilada en Alicante porque presenta síntomas leves pero compatibles con el hantavirus

Así lo contaba Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, que además ha contado que desde el ministerio se han puesto en contacto con los 14 españoles que viajan en el maldito crucero y que ninguno de ellos les ha manifestado ningún tipo de reparo a someterse a un periodo de cuarentena en el Hospital Gómez Ulla.

De manera que ya está todo preparado para la llegada a aguas Canarias del famoso Hondius, que no va a atracar en el puerto de Granadilla sino que fondeará en sus aguas para que los pasajeros sean transportados a tierra en lanchas.

Hoy ha habido una tregua política entre el gobierno central y el autonómico, entre la Moncloa y Canarias, porque el presidente canario Fernando Clavijo considera que ya no es el momento de la discrepancia sino de arrimar el hombro para que la evacuación de los tripulantes del crucero salga bien.

Para organizar el operativo se ha celebrado una reunión convocada por la Delegación del Gobierno en la que han estado presentes prácticamente todos los organismos con competencia en la operación: Sanidad Exterior, Capitanía Marítima, Protección Civil, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Portuaria y la propia Autoridad Portuaria. Protección Civil será quien asumirá la coordinación general entre todos los agentes implicados.