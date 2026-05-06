Rafa Latorre, sobre el caso mascarillas: "La corrupción política y organizada desde un Ministerio está carcomiendo nuestra democracia"

Ha sido demoledor el informe final del fiscal anticorrupción en el caso de las mascarillas. Alejandro Luzón ha hablado de una colección de pruebas que deberían condenar a Ábalos y a Koldo como los integrantes de una organización criminal. Nos encontramos con una corrupción orgánica y organizada. Es la certeza que esta corrupción política y organizada desde un Ministerio del Gobierno de España está carcomiendo nuestro sistema democrático

Y sí, finalmente se ha acogido sin nombrarlo al Estatuto del ministerio fiscal para explicar que tiene un criterio distinto a su jefa Teresa Peramato y que él sí considera que el tribunal debe aplicar a Víctor de Aldama la atenuante muy cualificada que permitiría rebajar aún más su pena y evitar que por ahora vuelva a ingresar en prisión. Y lo justifica porque sin Aldama hubiera sido imposible conocer el alcance de la formidable organización criminal que operó desde el Gobierno casi desde el mismo día en que Sánchez se hizo con el poder.

Lo explica: si al que colabora con la Justicia en un caso de corrupción no se le premia, si no se incentiva al chivato, se impondría la ley del silencio en las bandas criminales

Dice Luzón que Aldama se excedió por completo cuando con gran desahogo dijo que Pedro Sánchez era el número uno de la banda. Pero más allá de esas florituras, aprecia y mucho su aportación a esta causa y a otras. O sea, que no es el Pequeño Nicolás, no es un fantasma, no es el rey de las inventadas… ha aportado una información muy valiosa que entre otras cosas está permitiendo desentrañar la compleja trama de la adjudicación de obras públicas de la organización. O sea, que sin Aldama no se hubiera llegado a Cerdán.

Esto que dice Luzón es clave, porque hay quien cree que la propaganda todo lo puede. Y está toda la sincronizada diciendo al unísono que no hay pruebas. No, lo que ocurren es que o no las han visto o no las quieren ver, porque el material probatorio que obra en manos de la Justicia es tal que es muy probable que Koldo y Ábalos enganchen la prisión preventiva con la condena de cárcel. Y lo que vendrá, porque lo que Luzón sugiere con su información excede la causa de las mascarillas.

Las claves del brote de hantavirus

Por más que se oponga el gobierno canario y que denuncie que ha sido engañado o que el gobierno central actúa con enorme deslealtad, el barco del hantavirus atracará en Tenerife y cuando eso ocurra los 14 tripulantes españoles serán conducidos al Hospital Gómez Ulla.

La ministra de Sanidad, Mónica García ha comparecido junto al ministro del Interior Fernando Grande Marlaska para explicar los detalles. Asegura que todos los que aún permanecen a bordo están asintomáticos, incluidos los españoles. El dispositivo es el siguiente: el barco llegará al puerto secundario de Granadina de Abona. Todos los miembros del pasaje extranjeros, que serán repatriados a través de un mecanismo europeo de protección civil.

¿Y los españoles? Serán evaluados y examinados en cuanto lleguen a Canarias. La ministra ha explicado que serán trasladados en avión militar a la base aérea de Torrejón y de ahí al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Lo que se sabe es que la variante detectada es predominante en IberoAmérica y puede degenerar en un síndrome pulmonar que dispara el riesgo de muerte hasta casi el 40%. La OMS comunica un octavo caso y rastrea a los 23 pasajeros que bajaron en Santa Elena hace dos semanas.

Les hablaba del enfado de Fernando Clavijo, que es el presidente de Canarias y que se queja de que el gobierno central no ha contado en ningún momento con el gobierno canario para tomar sus decisiones. Así que se considera engañado y se opone al atraque del barco en Tenerife. Pero se ponga como se ponga y se oponga como se oponga el barco ha zarpado ya hacia su tierra y si no hay incidencias llegará a Tenerife dentro de tres días.