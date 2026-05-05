Rafa Latorre, sobre el hantavirus: "Escalofríos cuando uno oye a Fernando Simón decir que algo no entraña ningún riesgo"

No hay hoy un solo colchonero que a esta hora no esté nervioso, expectante, ilusionado… 10 años después de la última, el Atleti vuelve a acariciar una final de Champions. Tiene que ganar. Decir "solo" tiene que ganar sería infravalorar la gesta, porque tienen que ganarle nada menos que al Arsenal, que es un equipazo, y además en el Emirates Stadium, que seguro que hoy presenta un ambiente excepcional.

El uso de fondos europeos para el pago de pensiones

El Tribunal de Cuentas ha desvelado hoy que el Gobierno hizo uso de los fondos europeos para pagar las pensiones, es decir, por más que el fin parezca noble hizo un uso indebido de los fondos y ha demostrado que es un contable muy poco escrupuloso. Esto puede tener consecuencias para España, eh.

Más graves que el enfrentamiento que se ha desatado el Tribunal de Cuentas. En su Declaración sobre la cuenta general del Estado del año 2024, este órgano señala que ante la escasez de partidas presupuestarias suficientes por la prórroga de las cuentas públicas, el Gobierno decidió recolocar una parte de la partida correspondiente a los fondos europeos.

"La insuficiencia de crédito presupuestario para atender compromisos ineludibles de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas motivó que en noviembre de 2024 se autorizaran dos modificaciones por 2.389,4 millones de euros, ambas financiadas con créditos sobrantes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia».

Claro, es que España es un país que se ha acostumbrado a soportar que en toda una legislatura el Gobierno no haya presentado al Parlamento un solo proyecto de Presupuestos. Y ya no es solo el incumplimiento del mandato Constitucional, es que además te dicen que esto no tiene ninguna consecuencias y que no pasa nada porque no haya una cuentas públicas actualizadas ni una fiscalización por parte de las cámaras de las prioridades presupuestarias de este gobierno.

Hoy mismo, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia se atrevía a sugerir tras el Consejo de Ministros poco menos que es una bendición esto de prorrogar los Presupuestos.

Nueva citación a Begoña Gómez

Ahora que hablamos de los fondos europeos y de la debida fiscalización de la utilización de estos recursos. La Fiscalía Europea había citado hoy a Begoña Gómez, a la esposa del presidente Sánchez como testigo en la investigación que analiza dos adjudicaciones públicas al empresario Carlos Barrabés.

El organismo con sede central en Luxemburgo investiga si se produjo alguna irregularidad en las adjudicaciones que la entidad pública Red.es (que depende del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública) entregó por importe de 8,4 millones de euros a un grupo de empresas entre las que se encontraba Innova Next (de Barrabés). Ella ha declarado: 1 que no es su amigo, 2 que no hablo con nadie del gobierno y 3 que no recuerda haber enviado cartas de recomendación a organismos del Gobierno que preside su marido.

Sobre lo primero, es irrelevante, porque lo fundamental es si él patrocinó su artificial carrera académica. Y sobre lo segundo y tercero, no es opinable, sí, estampó su firma en sendas cartas de recomendación para apoyar la adjudicación. De manera que lo que ahora han de dirimir es si esto conlleva alguna consecuencia legal.

Alerta sanitaria por casos de hantavirus

Es normal sentir escalofríos cuando uno oye a Fernando Simón decir que algo no entraña ningún riesgo. En este caso se refiere al barco que está fondeado cerca de Cabo Verde, donde se ha decretado un brote de hantavirus, donde han muerto tres personas y entre cuya tripulación hay 14 españoles.

En primer lugar, esto del hantavirus… Es virus se suele transmitir inhalando partículas provenientes de la saliva, las heces y la orina de ratones infectados. La transmisión en un humanos en muy muy rara, pero en este caso se ha dado y por eso, aunque la OMS insiste en que el riesgo es bajo, se están tomando severas precauciones.

La última hora es que Países Bajos y Alemania han realizado las tres primeras evacuaciones del crucero. ¿Y España? Ayer parecía que las autoridades eran muy partidarias de que el barco se acercara a Canarias. Pero ya no tanto. Al menos hoy el presidente canario, Fernando Clavijo, asegura que es un barco de bandera y que si la tripulación no está en peligro puede continuar su travesía hasta los Países Bajos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Sanidad han acordado que un equipo de epidemiólogos revise este martes por la tarde el estado de las 147 personas a bordo del crucero de lujo MV Hondius antes de tomar una decisión sobre el puerto de destino en el que desembarcarán los pasajeros.