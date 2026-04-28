Ketty Garat, sobre el miedo que sintió Carolina Perles tras escuchar a Koldo: "No matamos, hacemos que la gente se quiera suicidar"

La periodista Ketty Garat ha relatado uno de los episodios más duros que recoge en su libro Todos los hombres de Sánchez, vinculado al caso Koldo y al entorno del exministro José Luis Ábalos. Un testimonio que, según explica, refleja el clima de presión y miedo que rodeaba a algunas personas cercanas a la trama.

Durante su intervención en La Brújula, Garat aseguró que el funcionamiento de esta red se asemeja al de "una mafia", cuyo objetivo es "meter miedo a la gente". En ese contexto, puso el foco en Carolina Perles, expareja de Ábalos, a la que describió como "una mujer destrozada".

Según la periodista, Perles no solo estaba afectada por las infidelidades de su marido, sino también por el temor que llegó a sentir tras presenciar determinadas conversaciones. "Tenía miedo de coger el coche porque pensaba que iba a explotar", explicó Garat.

Ese miedo, añadió, se habría originado tras escuchar a Koldo García, junto a otras personas de su entorno, pronunciar frases como: "Nosotros no matamos a la gente, hacemos que la gente se quiera suicidar".

Garat enmarca estas declaraciones dentro de un clima más amplio de presuntas prácticas de presión y acoso en el entorno político. En su intervención, también aludió a comportamientos que, a su juicio, podrían encajar en situaciones de "bullying" o "acoso", y mencionó incluso denuncias recientes en el ámbito internacional relacionadas con el presidente del Gobierno.

El libro, que la periodista define como "la parte más descarnada del poder", reconstruye desde dentro cómo se gestó la trama vinculada al caso Koldo, las mascarillas o los hidrocarburos, y se apoya en múltiples fuentes, entre ellas dirigentes socialistas.

El objetivo, según Garat, es que el lector "abra los ojos" ante unas prácticas que, sostiene, muestran hasta qué punto el poder puede activar mecanismos de control para tapar escándalos y silenciar a quienes los investigan.