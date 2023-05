Ayuso contesta a las acusaciones de llevar un pinganillo: "Me rasco la oreja..."

Isabel Díaz Ayuso se ha referido en La Brújula a uno de los asuntos más comentados en redes sociales en los último días. En una comparecencia con periodistas, en un momento dado, se llevaba la mano a la oreja lo que generó multitud de comentarios en los que se especulaba con que llevara un pinganillo.

En un momento de la conversación, Ayuso se refería a los ataques que sufre. Y entre ellos con incredulidad recalca este famoso asunto del pinganillo: "Desde que me nombraron candidata me han llamado incapaz, ida, loca... Eso ya no me duele, está ahí y es lo que toca. Si es un acierto es Miguel Ángel Rodríguez si es un fallo soy yo. Ahora se han inventado que llevo un pinganillo. Por lo visto me rasco la oreja en una entrevista y resulta que ahora llevo un pinganillo, en fin alguien me tiene que hacer los papeles, lo he escuchado siempre".

La presidenta proseguía con su explicación en la que defiende su trayectoria: "No soy hija de un vizconde, soy una periodista normal. He llegado a leer que pasé sin pena ni gloria en el colegio, pues hombre me fui con 13 años. Hice mis estudios, fui a la universidad pública. Es verdad que No he sido nada del otro mundo y he pasado desapercibida hasta tener la suerte de mi vida de estar en esto. He recibido todos los ataques del mundo habidos y por haber pero no me han podido quitar las ganas y eso a mí me da la vida porque solo pensar que gente con delitos de sangre se están presentando en los municipios del País Vasco dónde murieron sus víctimas me ataca. Que les digan a los jóvenes juventud sin futuro, no lo puedo ni ver. Que los que no han creado nunca puestos de trabajo traten así a los demás. Me gusta que vean que con mis aciertos y errores vean que peleo".

E ironiza de nuevo con el pinganillo: "Debe ser que me toqué una oreja y ya lo de lleva un pinganillo, ya está Miguel Ángel Rodríguez lo que tiene que decir... Pues claro que sí. Al menos me reconocen el acierto de haber elegido bien a mi jefe de gabinete. Si seguirá conmigo, no sé. Ya hablaremos él y yo, no estamos todavía para eso".