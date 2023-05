Ayuso: "Lo que llevo peor es la utilización del Consejo de Ministros en campaña"

Isabel Díaz Ayuso pasa por los micrófonos de Onda Cero la misma noche en la que arranca la campaña electoral con la tradicional pegada de carteles, 16 días antes de los comicios y con la ausencia de Pedro Sánchez, que vuela a Washington. También ha sido una jornada en la que el CIS de Tezanos otorga un respaldo del 45,2% a Isabel Díaz Ayuso, que volvería a gobernar la Comunidad de Madrid, según estos resultados que tienen en cuenta la estimación de voto. Más Madrid sería el segundo más votado, seguido del PSOE de Juan Lbotado. Según la encuesta, Ayuso se quedaría al borde de la mayoría absoluta, con un intervalo de entre 61 y 70 escaños, siendo el total de 68 diputados en Asamblea de Madrid.

"He trabajado todos los días al máximo, he recorrido todo Madrid y eso no va a cambiar. La actividad es la misma, ahora quiero hacer mítines más grandes"

En 2021 se celebraron las últimas elecciones autonómicas. Parece que ha pasado una eternidad pero hay similitudes y asuntos que le recuerdan a esa ocasión: "Han pasado muchas cosas. Es para escribir un libro. Lo que me recuerda a la anterior es la cantidad de personas diferentes que vienen a los mítines. Ahora en todos los municipios noto mucha ilusión. Nuestro mensaje no entiende de localización. Estuve en Pinto y Valdemoro y se acercó gente de todo tipo". Aquella fue la última campaña de Pablo Iglesias en política: "No es una persona especialmente querida, es así. Quiero que la gente vote a favor, no a la contra. Es un modo de ver la vida, alegre, generosa, liberal, que nos da prosperidad".

"Cuando tengo que hacer un Gobierno pienso primero en el reto y no busco amigos ni enemigos, busco a los mejores. Personas honradas, comprometidas y no me vale nada más", asegura tras la mención de Pablo Casado y sobre lo que sucedió hace un año se muestra tajante: "Formamos parte de un partido a la entera disposición de Núñez Feijóo. Cosa distinta es personas en las que puedo confiar más o menos. Poner en tela de juicio a un presidente autonómico.. Quién es tan insensato, no está preparado para lo que estamos haciendo que es muy importante".

Ayuso explica el motivo por el que no acudirá al debate de la televisión pública nacional: "Tenemos un debate en la tv pública autonómica. Voy al debate principal. Creo que en Castilla la Mancha ni se celebra. La campaña es muy breve, hay que hacer muchas visitas, explicar un programa de 450 medidas con una cartera de servicios inmensa para los ciudadanos. La gestión que hemos hecho es muy efectiva".

Las encuestas del CIS no las mira pero sí señala lo que le molesta: "El CIS ya no lo veo. Todo puede ser en el mundo de Tezanos. Lo que llevo peor es la utilización del Consejo de Ministros en campaña. La utilización del Cis, comprar a los jóvenes, como si por regalarles unas vacaciones puedan solucionar sus problemas".

"La tendencia es positiva pero no los miro. Prefiero quedarme con lo que siento en la calle. Me imagino una urna vacía y mucho trabajo por delante", añade.

En cuanto a la nueva etapa pide si gobierna tener menos bloqueos y para eso quiere tener una amplia mayoría: "Tengo más votos que toda la izquierda junta. Quiero gobernar con eficacia sin tener tantos impedimentos. Estoy sin presupuestos, que están prorrogados. Necesitaba unas deducciones fiscales para que todos los ciudadanos pudieran venir y hacer frente al daño tan grave que está haciendo el impuesto de Patrimonio contra Madrid que ha corrido como la pólvora por todo el mundo".

"Madrid es un lugar de moda en el mundo. Es un motor capital y humano dónde no podemos dejar atrás a la persona.