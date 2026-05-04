Rafa Latorre, sobre Ábalos: "Solo le ha faltado decir que el único patrimonio que acumula es el amor"

Solo le ha faltado decir que el único patrimonio que acumula es el amor. La verdad es que Ábalos tiene una puesta en escena imponente y siempre deja algunas frases memorables que distraen al personal. Y siempre desde la perspectiva de la víctima.

Fue una víctima cuando fue destituido, una víctima cuando detuvieron a Koldo, una víctima cuando le pidieron que entregara el acta, cuando ingresó en prisión preventiva y por supuesto hoy, en el juicio sobre las mascarillas, solo uno, quizás el menos gravoso, de los casos a los que se enfrenta.

Y es verdad que se ha convertido en un meme y también que él no deja de alimentar su leyenda. Cuando se habla de Jessica o de Andrea de la Torre o de Claudia Montes, no es porque los tribunales se hayan convertido en un remedo de Sálvame. Sino porque las tres terminaron cobrándole un sueldo público en empresas dependientes de Transportes y porque al menos una de ellas podría ser un cohecho de una organizacion criminal.

Él lo niega todo. Niega haber enchufado a las chicas, niega las comisiones, niega los sobornos, incluso niega que Jessica cobrara sin trabajar. Dice que alguien la ha convencido para mentir ante un tribunal arriesgando el perjurio. Por qué iba a hacerlo, es una pregunta muy difícil de contestar… Él desde luego está muy decepcionado porque su amor era sincero y pensaba que sería duradero. Pero duró lo que él tardó en aprender lo que era el ghosting

Peramato ordena que Aldama no tenga rebaja de condena pese a su colaboración

La Fiscalía General del Estado ha tomado una decisión que es muy relevante. La fiscal general, Teresa Peramato le ha ordenado al fiscal anticorrupción, al fiscal Luzón, que no solicite una rebaja mayor de pena para Víctor de Aldama, a pesar de que Luzón considera que la confesion de los hechos de Aldama ha sido esencial para conocer la actividad de la organizacion criminal que ha prosperado en el Gobierno y el Partido Socialista.

Es que el oficialismo suele adosarle a las declaraciones de Aldama una coletilla: sin pruebas, es que acusa sin pruebas, señala sin pruebas… La Fiscalía Anticorrupción no opina lo mismo, será que ellos sí han comprobado el valor de lo aportado por Aldama… Bueno, pues la fiscal general mandó para y… hombre… quizás sea demasiado suspicaz… pero lo hace justo despues de que señalara a Pedro Sánchez.

El caso de Ábalos… si uno atiende a su declaración… es un hombre que ha sufrido por amor y ese es su único delito… Ábalos suele desviar así la atención de sus asuntos. No sé si de forma consciente o no, pero lo hace con tal puntualidad que desde luego parece premeditado. Dice algo muy espectacular… vengo solo… soy carne de meme… ella me enseñó lo que es el ghosting… Y así, ya con toda la audiencia arrobada… se difuminan los problemas.

Yo creo que hay un ejercicio muy interesante, que es ir recopilando las mentiras de todo este tiempo. Empezando por su relación con Víctor de Aldama, que empezó siendo algo circunstancial…

Y sin embargo hoy sabemos que le estuvo pagando el piso a su amiga en Princesa, que viajaron juntos y que llegaron a un grado de intimidad, que es el que confiere el delito, que no se suele alcanzar con nadie.

Bueno, hoy Ábalos se ve ya condenado, con una condena clara, pero no porque sea culpable sino porque se trata el suyo de un caso mediático y porque él es solo un instrumento para hacerle daño al gobierno al que perteneció.

La cuestion es que Aldama asegura que le había puesto un sueldo estable al ministro de 10mil euros al mes. Él lo niega. Como niega cualquier comisión, adjudicación arbitraria, soborno o prebenda en el ejercicio de su cargo. Él se ha presentado como un ministro que sabe delegar.

¿Y ahora? Pues ahora… Tras concluir los interrogatorios a los acusados, el juicio ha entrado en la fase de prueba documental. En esta parte del proceso, las acusaciones y las defensas no presentan nuevos testigos ni interrogan a nadie, sino que aportan y exhiben ante el tribunal los documentos en los que basan sus argumentos: contratos, informes de la UCO, audios de whatsapps y respuestas a inspecciones de Hacienda, entre otros.

Novedades de la trama de la 'Kitchen'

Habla el general. Félix Sanz Roldán, el militar que estuvo al frente de los servicios de inteligencia con gobiernos socialistas y populares, al que mantuvo Soraya Sáenz de Santamaría al frente de La Casa, del CNI, y que niega que nunca nadie le pidiera que hiciera algo ilegal. Así que desvincula al CNI de la Kitchen, porque de haberse producido se trataría desde luego de una operación ilegal.

Lo es, una operación ilegal, el utilizar a policías para llevar actuaciones sin conocimiento del juez. Por más que luego tengan éxito o no en el espionaje y la sustracción de pruebas. Desde luego Félix Sanz no tiene conocimiento de que algo así se haya producido. El exdirector del CNI ha aterrizado en el juicio a petición del comisario jubilado José Manuel Villarejo, que se sienta en el banquillo por participar en el espionaje urdido contra Bárcenas.

La guerra entre ambos es conocida. Lo que pretende Villarejo es anular parte de la causa, tratando de contaminarla, pero en este caso el testimonio del general no sirve ni para ese ni para ningun fin, porque él dice que nada sabe de una operación llamada Kitchen.