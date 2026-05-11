Rafa Latorre, sobre la gestión el hantavirus: "Todo ha salido razonablemente bien, aunque vuelve a manifestarse esa política disfuncional con las autonomías"

Se puede decir que la crisis sanitaria del hantavirus ha sido solucionada, al menos el capítulo de la evacuación en Canarias, que hoy al menos ha tenido un final pacífico incluso en lo que se refiere a la política.

Ya han partido en dos vuelos los últimos evacuados del buque. Todos ellos con dirección a los Países Bajos, donde estarán sometidos a una cuarentena bastante liviana porque podrán pasear con mascarilla. Más estricto será el confinamiento en el hospital Gómez Ulla de los españoles que viajaban en el barco. 14 que ya han recibido el resultado de su primera PCR…

Mientras dé negativo, será repetida cada 7 días y se les irá tomando la temperatura mientras pasan los días en la planta número 13 del hospital, en habitación individual. En cuanto den dos PCRs negativas les dejarán irse a casa con las debidas precauciones, porque la cuarentena fue decretada el 6 de mayo y deben pasar 42 días. Hoy lo contaba

Esta es la situación a esta hora. Este lunes se ha conocido que ha dado positivo una mujer que figuraba entre los cinco franceses que el domingo fueron evacuados desde Tenerife a París y que presentó síntomas durante el vuelo. Además, las autoridades estadounidenses han informado de que uno de sus 17 nacionales repatriados ha dado "positivo leve" en la PCR, y otro presenta "síntomas leves». Así que La OMS registra siete casos confirmados y dos sospechosos de hantavirus relacionados con el crucero.

Por cierto, que por razones meteorológicas, y con el objetivo de garantizar la seguridad, la Capitanía Marítima ha recomendado a la dirección de la emergencia el amarre del MV Hondius en el Puerto de Granadilla. La embarcación permanecerá atracada el tiempo mínimo imprescindible para garantizar la seguridad de los pasajeros y de los miembros del dispositivo de evacuación. La medida permitirá agilizar la partida del crucero hacia Países Bajos.

El Gobierno se envanece con la gestión de esta crisis y efectivamente parece que todo ha salido razonablemente bien. Justo es decirlo.

Hombre, sí sorprende que se hable de la lección que da España como si fuera un país del tercer mundo que ha dado la sorpresa de que puede hacerse cargo de una evacuación sin demasiados problemas. Como si España fuera Cabo Verde, aunque es verdad que ha vuelto a manifestarse esa política disfuncional con los gobiernos autonómicos.

Según la cual si la catástrofe es inabordable se deja sola a la comunidad y si necesitan ayuda que la pidan y si la crisis es perfectamente gestionable desembarcan ministros y secretarios de Estado, se ponen el chaleco, tratan al gobierno autonómico como si no existiera y ponen la máquina de propaganda a funcionar como si hubiera desviado el meteorito de Armaggedon.

El Gobierno autonómico, conste que ha tenido patinazos severos, en algunos casos descalabrantes. Dice Fernando Clavijo que sacaron de quicio sus declaraciones y que se actuó con manifiesta mala fe. Hombre lo de los roedores acuáticos del presidente de Canarias no fue la intervención más feliz de este dirigente.

Pero si con algo tiene olfato el Gobierno es con este tipo de operaciones que bien tratadas pueden dar una proyección internacional y en este ocasión es verdad que la operación ha sido exitosa, así que mañana recogerá los réditos Pedro Sánchez en una rueda de prensa con el director de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus en el Palacio de la Moncloa.

Hoy la oposición desde luego ha bajado el tono y deja que sean la autoridades de Canarias las que vayan al choque con el gobierno. Han protestado tanto el presidente de Canarias como la presidenta del Cabildo, que dice que han tratado a Canarias como una colonia.

Les decía que la oposición mantiene un tono bastante cordial o al menos no demasiado crítico. De hecho hoy Borja Sémper ya felizmente reincorporado a sus funciones se ha limitado a pedir la comparecencia de la ministra de Sanidad.

Lo que sí reclama el PP es que el ministro de Interior deje de ignorar lo que esta ocurriendo en Huelva y en la costa occidental de Andalucía, porque miren… la selección tan minuciosa de las catástrofes que hace este gobierno lleva a contradicciones como estas.

La ausencia de Marlaska en el funeral de los guardias civiles de Huelva

Porque el ministro del Interior bien podía acudir al funeral de los dos guardias civiles muertos en un nuevo episodio trágico de la lucha desigual contra el narcotráfico en el sur de España. Es verdad que es más fácil lucirse llevando unas zodiac a un barco que aguantando las críticas del cuerpo por la falta de medios en la lucha contra el crimen. Pero es que un ministro tiene que estar para estas cosas. Hoy Sémper anunciaba el plan del PP para la lucha contra el narco y la socialista Montse Minguez contestaba a las críticas al ministro.

Faltan pocos días para las elecciones en Andalucía

Hoy es día de apagón de demoscopico, ya no se publicarán más encuestas en la campaña de Andalucía y el día 17, domingo, los andaluces elegirán su parlamento. Los sondeos coinciden prácticamente todos y envían un mensaje muy elocuente. Colocan a Juanma Moreno en la mayoría absoluta o al borde, al PSOE en el peor resultado de su historia y a Vox en el estancamiento.

Tendrán consecuencias noticias la debacle del PSOE como es natural, que parece que es lo que está garantizado. Quiero decir, que Juanma Moreno puede reeditar la mayoría absoluta o quedarse a uno o dos escaños y depender entonces de Vox pero nadie duda del descalabro de María Jesús Montero. Y no será a pesar de haber formado parte muy relevante de este Gobierno sino precisamente por ello.

Porque no es fácil defender en Andalucía la financiación singular de Cataluña y encima han enviado a hacerlo a la artífice del artefacto, con lo que casi parece un castigo esta candidatura hacia el abismo que le han preparado.