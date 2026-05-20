Rafa Latorre, sobre la corrupción y Zapatero: "Hay otros como José Luis Escrivá también pidiendo referencias de un buen penalista"

José Luis Rodríguez Zapatero ya ha elegido a su abogado. Un buen penalista llamado Víctor Moreno Catena con una dilatada trayectoria, como se suele decir, que incluye la defensa de una de las implicado en el caso de los ERE.

Probablemente hay otros que también están pidiendo referencias de un buen penalista por lo que pudiera pasar. Porque se van conociendo más detalles sobre el material de la investigación y hay quien tiene motivos para la preocupación.

Ayer ya adelantaba Artículo 14 lo que hoy está en todos los periódicos: "Plus Ultra logró aplazar su deuda con la Seguridad Social un mes después de una reunión de Zapatero con José Luis Escrivá". "El expresidente se entrevistó con el entonces ministro de Seguridad Social el 7 de septiembre de 2020 y el 5 de octubre de 2020 la aerolínea obtuvo una resolución "estimatoria" para posponer la deuda.

Uno de los requisitos que debía Plus Ultra cumplir para poder optar al rescate de 53 millones del Ejecutivo era el de "hallarse al corriente a 31 de diciembre de 2019 en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social".

Plus Ultra tenía que solventar ese problema y parece que recurrió a Zapatero para hacer. Ese es el trabajo del lobista. Convencer a quien tiene el poder en la administración para solventar problemas. En este caso fue José Luis Escrivá.

Zapatero era la herramienta de Plus Ultra para lograr el rescate y ahora una de las claves es sobre quién percutía el martillo Zapatero… Porque el rescate de Plus Ultra lo aprobó un Consejo de Ministros. No lo aprobó Zapatero. Igual que el aplazamiento de la deuda de Plus Ultra lo aprobó la Seguridad social y se hizo solo un mes después de que Zapatero se viera con el ministro del Ramón, a la sazón José Luis Escrivá, hoy gobernador del Banco de España.

Les venimos repitiendo desde que la imputación fue un hecho público que en el auto de 85 páginas solo se conocen los hechos que motivaron los registros y que llamaran a declarar al expresidente el 2 de junio, que la causa es mucho más profunda y el material que ha reunido la investigación no lo conocemos.

En cualquier caso, bastante se conoce. Hay un párrafo clave en el auto del juez Calama que informa de algo que puede dejar lo de Plus Ultra en una bagatela: "Los compradores de petróleo de Venezuela debían pasar por Zapatero para cerrar la operación".

Eso es lo que estaría detrás de las transacciones con oro, divisas y petróleo a las que apunta el auto. Lo que se desprende del auto, y hoy lo destaca el Confidencial, es que "se desprende que el régimen chavista estableció que para acceder al crudo del país caribeño había que pasar por el control de la red de José Luis Rodríguez Zapatero".

La actividad de Zapatero antes y después de la imputación

Hoy se está destacando mucho que Zapatero tenía un billete para viajar para ayer a Caracas a las 16:10 con Air Europa.

Lo que sugiere este titular y sobre todo que haya sido traído a la primera plana es que podría estar pensando en fugarse. A mí francamente me cuesta pensarlo, aunque solo sea porque ha metido a sus hijas en esto. Es que es muy probable que según avance la causas sus hijas termine imputadas si no lo están ya, porque habrían elaborado facturas falsas por trabajos ficticios y son partícipes a título muy lucrativo de esta trama. Estamos hablando de facturaciones de 250mil euros. 500mil euros… Y en este lío las metió Zapatero.

A ver, son mayorcitas para saber lo que tiene que hacer y sobre todo para saber cuál es un trabajo real y cuál un trabajo ficticio. Quiero decir, que se puede imponer el modelo infanta…. no sabía, yo estas cosas no las llevo… pero es que cuando uno tiene una empresa es responsable de lo que hace con ella y a quién factura… y si trabaja para lo que factura….

Ayer ya les contábamos que What the Fav era el beluga de la maquetación.

Cambia el discurso de la izquierda en torno a la causa

Ya ha cambiado el discurso… y es normal, ante la contundencia de los hechos que se conocen y la incertidumbre por los que no se conocen. Se han sofocado las hogueras del lawfare y la conspiración judicial y ha llegado el lamento y los deseos de que José Luis Rodríguez Zapatero salga indemne de esta avalancha de corrupción.

Fíjense que hasta en el Congreso se ha empezado a hablar de la elaboración de un Estatuto del expresidente, que es algo tan disparatado como si después de la detención de Luis Bárcenas se propone un estatuto del tesorero. No, miren, robar esta mal… no hacen falta Estatutos que lo confirmen.

Hoy se ha visto en el Congreso de los Diputados. Sesión de control. Gran cita. Y Pedro Sánchez, con el gesto descompuesto y la lengua de trapo ha reafirmado su apoyo a un persona muy cercana para él, que forma parte de su presente porque estaba dentro del corazón del sanchismo.

En cuanto a la oposición todos preguntan por la moción de censura… pero hoy cometería un error la oposición si reclamara su protagonismo en esta historia. Porque eso significaría hurtarle su protagonismo a quien lo merece)))

Los socios de este gobierno no saben salir de dónde se han metido… más bien dónde nos han metido.

Hasta Ione Belarra clamaba hoy justicia cuando ayer pedía una revolución para protegerse a Zapatero.

¿Y Rufián? Lo de Rufián es inenarrable.

Al fin se ha leído el auto… o eso dice… lo que quiere decir que cuando expresó su primera reacción hablaba por boca de ganso, que se suele decir.