Rafa Latorre, sobre la corrupción y el PSOE: "El sanchismo es un tardozapaterismo que ha colonizado las empresas públicas"

Ya es viernes. Menuda semana. La que viene no será más plácida para los Zapatero ni para el Gobierno. Porque la semana que viene se va a entregar el sumario a las partes y va a ser como asomarse a un abismo.

Hoy el juez Calama ha tomado una decisión que ya apunta algo sobre la gravedad del caso y sobre la compleja urdimbre de corrupción de la trama que tenía a Zapatero en su vértice.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha solicitado a las autoridades de Estados Unidos que le faciliten información sobre varias personas que figuran como investigadas en el sumario del denominado caso Plus Ultra. La petición se ha plasmado en el envío de una comisión rogatoria (solicitud de auxilio judicial) a las autoridades de Washington.

Y esto ocurre porque el juez José Luis Calama tiene abierta una pieza separada porque la UDEF esta rastreando las cuentas corrientes de los investigados en diversos países.

Aquí en España se van conociendo otros datos de la investigación. Como esa caja fuerte que encontraron los de la UDEF. Los agentes de la Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional hallaron una caja fuerte en el registro practicado el pasado martes en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

En el despacho del expresidente, situado en la planta primera del número 35 de la calle Ferraz, los policías que recabaron pruebas durante más de cuatro horas hallaron una caja fuerte que solicitaron abrir al abogado de Zapatero y su secretaria. Aunque en un primer momento esgrimieron que no tenían la llave, cuando llegaron los agentes del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) a una de las personas presentes en el registro se le refresco la memoria de repente y facilitó finalmente la llave a los agentes.

Claro, es que estos de la GOIT te revientan una caja fuerte en minutos. Así que al verlos venir les dieron la llave. Todo lo que había dentro ha sido incautado, incluido dinero en efectivo. Y fíjense de lo que está ahora informando la agencia EFE.

La agencia EFE. María Sonsoles Espinosa Díaz, esposa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, comparte una cuenta bancaria con su marido que, entre 2020 y 2025, ingresó un total de 1,5 millones de euros procedentes de transferencias de empresas de la presunta trama de tráfico de influencias investigada en el caso Plus Ultra. Un millón y medio.

Miren ya les decíamos ayer que si se han producido transacciones con petróleo, divisas y oro… lo del rescate de Plus Ultra se queda en bagatela. Es una inmoralidad y una crueldad, porque se trata de un rescate sufragado con dinero público, con SU dinero, mientras los españoles morían en la pandemia y todo mediante la justificación de que había que tomar medidas excepcionales para proteger a la población y a la economía nacional.

Digamos es corrupción de la peor calidad moral, pero en cuestión de cantidades difícilmente puede competir con el trasiego de barcos cargados de petróleo procedentes de Venezuela.

Nuevos detalles de la investigación sobre Zapatero

Si por algo se ha caracterizado este tardozapaterismo que es el sanchismo en el que vivimos ha sido por la colonización de las empresas públicas. Y en eso ha jugado un papel fundamental la SEPI. De entre todos los escándalos que vamos atravesando, quizás el más infravalorado sea el de la detencion del expresidente de la Sepi y hombre de estricta confianza de María Jesús montero, Vicente Fernández Guerrero.

Bien, pues apunten este nombre porque seguramente irá cobrando su importancia a medida que avance la investigación. Se llama Javier de Paz.

Les decía que el sanchismo es un tardozapaterismo. Si es que al final son todos los mismos. Desde Candido Conde Pumpido a las brujas visitadoras desde la influencia de José Blanco hasta la plurinacionalidad. Bien pues Javier de Paz es una de las personas mas cercanas a José Luis Rodríguez Zapatero. Y hoy tiene un puesto muy relevante en el entramado público - privado que el gobierno ha colonizado. Es el presidente de Movistar+. Y es director adjunto al presidente de Telefonica, que es Marc Murtra. Una persona importante.

Bien, pues su nombre figura en un lugar destacado en la investigación. Se cree que él está en el origen de Análisis Relevante y que el diseño de esa sociedad pantalla es suya. De hecho, la empresa Análisis Relevante tenía un chat bajo las siglas nada misteriosas de AR. Y ahí estaban tanto José Luis Rodríguez Zapatero como su amigo Javier de Paz.

Eso demostraría que la empresa se creo única y exclusivamente para canalizar los pagos. Era una ventanilla de pago que atendía el lacayo Julito Martínez.

Ahora pretenden cargarle el muerto a Julito. Es que traicionó a Zapatero. Es que actuó en su nombre. Es que… No miren, Julito Martínez es un tipo del todo circunstancial. Era el que atendía la ventanilla, pero la caja a la que iba el dinero era la de Zapatero, sus hijas y ahora sabemos que también su mujer.

Claro, Javier de Paz hoy tiene un problema. Porque se encuentra en un puesto directivo en una de las más importantes empresas españolas. Lo digo por si alguien cree que se puede circunscribir este caso al pasado o a los enredos de un presidente jubilado. No. Este es un caso que implica directamente al Gobierno, por más que los socios de este ejecutivo crean que pueden sacrificar a Zapatero para salvar a este Gobierno y así seguir coaccionando a un Sánchez cada vez más debilitado.