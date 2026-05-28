Rafa Latorre, sobre la comparecencia de Sánchez solicitada por Esquerra y BNG: "Él se ha apresurado para que parezca iniciativa propia"

Así que Pedro Sánchez pide comparecer en el Congreso para ofrecer explicaciones sobre la situación judicial de su partido, de su gobierno y de su familia. Pero atención… pide comparecer pero no lo hace de forma voluntario porque sus socios de Esquerra y de BNG habían registrado la petición de comparecencia y antes de que saliera adelante él se ha apresurado para que parezca que ha sido por iniciativa propia.

Comparece en el Congreso un presidente que tiene procesados a su hermano y a su mujer, dos exsecretarios de Organización de su partido han pasado por prisión preventiva y ayer mismo la Guardia Civil entraba en su sede para investigar las actividades de una cloaca destinada a coaccionar a fiscales, sobornar a testigos, utilizar a periodistas para intoxicar y buscar material comprometedor sobre agentes de las fuerzas de seguridad.

No parece fácil explicar la situación del presidente español y sobre todo que en esta situación siga siéndolo. Esperemos que el tosco argumentario de Óscar Puente no sea un preludio de sus explicaciones

Ejerciendo su principal competencia, que es la de ariete, Óscar Puente ha denunciado que se quiere derribar a este Gobierno mediante métodos antidemocráticos. Este es uno de estos exabruptos del libro de estilo de Leire Díez. Es que parece confirmarse que, de estar escribiendo un libro, lo que tenía entre manos Leire Díez era un libro de estilo.

Pero Óscar Puente es ministro. Aunque sea difícil de asimilar después de escuchar lo que oímos. Es ministro y lo que es verdaderamente antidemocrático es que un ministro agreda a la separación de poderes deslizando insidias sobre los jueces, los fiscales y las fuerzas de seguridad. De hecho, si queremos continuar por esa senda abismal por la que se conduce, siempre al límite, habría que decir que un golpe de estado es lo que suelen denunciar los autoritarios con vocación de autócratas que lo que pretende es dar un autogolpe de estado.

En cualquier caso no es un buen día para andar denunciando conspiraciones antisanchistas de los jueces, porque hoy mismo en una sala de juicios ha resonado la voz de todo un ministro del Interior del Partido Popular, acusado de haber montado su propia cloaca parapolicial con el fin de obstaculizar investigaciones judiciales.

Pero ya digo que esto quizás sería tomarse demasiado en serio a Óscar Puente.

La imputación del hermano de Pedro Sánchez

No es el desde luego el caso más grave del entorno del presidente del gobierno pero sí es uno de los más grotescos. Hoy David Azagra, hermanísimo de Sánchez, se ha sentado en el banquillo para responder por el enchufe.

Este es su abogado, que dice que le absentismo no es delito, pero no, miren, a nadie le hacen un juicio por absentismo ni siquiera por vivir en Elva en Portugal para no pagar tantos impuestos. Lo que aqui se juzga es si le crearon un puesto a medida, si se lo concedieron sin que otros tuvieran la oportunidad de competir por él en pie de igualdad, y encima para que no fuera a trabajar y cobrara un sueldo, muy a lo Jessica, sin saber dónde está exactamente su lugar de trabajo.

Esto es no es lo más grave a lo que se enfrenta Sánchez, que tiene a su gran inspirador José Luis Rodríguez Zapatero retratado en un sumario de 4mil folios y al que se le acaba de destapar una cloaca hedionda en Ferraz.

Peticiones de adelanto electoral y explicaciones del Ejecutivo

Hoy otra vez tenemos al PNV diciendo que todo es tan grave que no va a hacer nada para remediarlo. Porque Aitor Esteban insiste en que ha terminado la legislatura. Llega tres años tarde, porque en realidad la legislatura nunca comenzó

Y Feijóo va al ataque con todo. En realidad esta no es una advertencia al Gobierno sino más bien una sugerencia a los socios de Sánchez, por si quisieran explorar cualquier posibilidad para descabalgar de la presidencia a Pedro Sánchez

El caso Kitchen

Nada menos que un ministro del Interior, uno de los cargos más sensibles del Gobierno, ha declarado hoy como acusado en un juicio. Nada menos que por montar presuntamente un operativo parapolicial para obstaculizar la persecución del delito. O sea, para poner a policías no para recabar pruebas sino para sustraerlas. Que es distinto. Y sin autorización judicial, por supuesto.

Hoy Fernández Díaz lo ha negado todo

Pero no sólo niega que el haya ordenado nada sino que siquiera alguien le hubiera informado de que se estuviera desarrollando una operación semejante.

Lo que ocurre es que aquí entra en contradicción con su número 2. Con Francisco Martínez. Porque aunque ambos han estado bastante concordantes desde que comenzó la vista… sí ha descrito una llamada que demostraría que el ministro al menos sabía que el chófer de Bárcenas era un infiltrado o un chivato. Dice “El 13 de julio de 2013, el ministro me llama y me pregunta si yo sé de un colaborador cercano a la familia de Bárcenas, que estaba colaborando.

Para que me entere. Yo lo que hago es preguntar a Eugenio Pino. Pino me contesta y me dice que hay un colaborador en el entorno de Bárcenas que hace las funciones de conductor. Y yo se lo confirmo al ministro”.

Por lo demás ni idea, dice Martínez. Cosas de la prensa.