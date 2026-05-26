Rafa Latorre, sobre Zapatero: "Nos decía que era un monje franciscano y resulta que tiene un joyero que ni MA"

Pues sí que se siente la autoridad desde aquí. Es que les hablo desde la presidencia de las Cortes de Castilla La Mancha. Que es una de las cámaras más curiosas y bellas de esta nuestra democracia. (ya se me está pegando el tono).

Es desde luego la más escueta… y eso nos parece bien porque informa de su austeridad pero además este edificio tiene una larga historia. Aquí estaba el convento de san gil, con sus gilitos, que es como se llamaba a sus monjes descalzos franciscanos hasta la desamortización de Mendizábal.

Estamos en las Cortes de Castilla La Mancha la semana en que se celebra el día de la Región y una jornada después de la inauguración de Primada, la exposición que conmemora el VIII Centenario de la Catedral de Toledo, en un programa patrocinado por la Junta de Comunidades y las Cortes de Castilla La Mancha.

Más detalles sobre la imputación y el sumario de Zapatero

Miren ahora que hablábamos de los gilitos. A los gilitos les ocurre justo lo contrario que a Zapatero. Que por culpa del tío del Pato Donald uno dice a ese le llaman gilito y se imagina a un potentado que se da chapuzones de dinero en su piscina llena de monedas. Y no, los gilitos eran monjes franciscanos descalzos, de una austeridad misérrima.

Zapatero lleva toda la vida tratando de convencernos de que es un monje franciscano descalzo… si hasta le daba sermones a los pájaros…luego peroraba sobre el infinito…

Nos decía que era un monje franciscano descalzo y resulta que tiene un joyero que ni MA. Bueno, la acumulación de capital no es pecado, ni siquiera en forma de joyas, el problema es si puede justificar su procedencia y si se trata de una herencia es muy fácil.

Tendrá la ocasión de hacerlo ante el juez pero no el 2 de junio, porque su declaración ha quedado aplazada. Su abogado lo ha solicitado y el juez se lo ha concedido.

Y es razonable que así sea, porque es tal la ingente información, es tal la acumulación de datos, hechos e indicios… hablamos de un sumario de 4mil folios. No ya estudiar, imaginen lo que lleva leerlo. Porque además no está precisamente escrito por Leonardo Padura.

Bueno, la cuestión, es que es necesario tiempo para preparar una declaración y el juez le ha permitido que declare los días 17 y 18 de junio , pero esto solo supone un alivio procesal… en lo personal y en lo política es la prolongación de una situación agónica.

Entre otras cosas porque en el ínterin se va sirviendo el sumario a cucharadas, la situación de las hijas de Zapatero permanece en un limbo, porque quizás el juez este esperando a la declaración de Zapatero para saber como proceder con ellas y porque su excompañeros y el gobierno que se enorgullecía de él ya no habla de lawfare y espera a su declaración para tener algo que decir, porque por el momento ha enmudecido y Zapatero ha pasado de ser su orgulloso inspirador, el gran motivador de las bases, a un motivo de creciente vergüenza y una fuga de capital político difícil de contener.

Aumentan las solicitudes socialistas de elecciones anticipadas

Hoy vamos a hablar con Emiliano García Page, presidente de Castilla La Mancha. Él lleva tiempo diciendo eso de que hay que cuidar a la infantería, es decir, que Sánchez no puede seguir dilapidando todo el poder socialista y sacrificando autonomías y municipios por su único interés personal.

Es decir que no puede condenar a los alcaldes socialistas a ser los que reciban el primer castigo por todos los desmanes de su gobierno. Que vaya él antes a elecciones y sea él quien teste el descontento. No como la vez anterior. A eso se refiere la cita de Page que hizo ayer Felipe González, que también pidió elecciones anticipadas al único que puede convocarlas que es Pedro Sánchez.

Y Aznar ha decidido que no va a pedir perdón y que no va a enmendar esa petición que suelen repetir desde el gobierno y sus minaretes para levantar sospechas de una conspiración nacional y hasta internacional contra este gobierno. Eso del "quien pueda hacer que haga". Pues dice Aznar que hoy más que nunca está justificada su tan repetida frase.

Begoña Gómez ya tiene fecha para su juicio

El juez Peinado convoca personalmente a Begoña Gómez en el juzgado el 9 de junio para decidir si le impone medidas cautelares. El magistrado cree que la esposa del presidente del Gobierno y los otros dos acusados podrían plantearse "eludir la acción de la Justicia" y les advierte de que enviará a las Fuerzas de Seguridad si no comparecen.

Estas son las extravagancias de Peinado que terminan por desacreditar su instrucción porque si hay una fuga improbable es la de la esposa del presidente del Gobierno.