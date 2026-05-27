Rafa Latorre, sobre Sánchez: "La famosa carta a la ciudadanía fue la señal que la cloaca del PSOE interpretó para empezar a actuar"

La famosa carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez fue la señal que la cloaca del PSOE interpretó para empezar a actuar. Recuerden, Sánchez recibió la noticia de que su mujer había sido imputada, se dirigió por carta compungida a los ciudadanos y se dio cinco días para pensar si dimitía. Eso fue el origen, según el auto del juez Pedraz conocido hoy, de una cacería contra jueces y fiscales organizada desde Ferraz por Santos Cerdán y ejecutada por Leire Díez.

¿Es grave? Bueno estamos ante la Kitchen del PSOE. De hecho, además de entrar en la sede de Ferraz, la UCO se ha personado en la Dirección General de la Guardia Civil. La Guardia Civil investigando a la Guardia Civil por una presunta trama para obstaculizar procedimientos judiciales.

La fontanera no estaba escribiendo un libro. Según el auto de Pedraz, y los hechos que describe son rotundos, Leire Díez cobró 4.000 euros mensuales —en cuatro pagos— a través de la consultora del exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías por formar parte de una "estructura" "coordinada" para "obstaculizar de forma sistemática cualquier procedimiento judicial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del gobierno o del PSOE".

Hoy la calle Ferraz es, en vívida crónica de nuestro Ignacio Jarillo, un corre calles de mariachis Vitosquiles, gritos de conductores desahogados al paso de la sede, vecinos en las ventanas y otros curiosos que cubanean por en esta tarde veraniega. Y todo bajo un cartel de obra que cubre la fachada del PSOE donde se lee: Más que nunca...no a la guerra.

¿Qué ha ocurrido hoy? El juez de la Audiencia Nacional ha ordenado a la UCO que acuda a la sede del PSOE para requerir documentación y archivos electrónicos en una investigación contra una trama presuntamente dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban a este partido y al Gobierno.

Pedraz ha imputado al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y el abogado Ismael Oliver. En concreto, por delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y contra las instituciones del Estado.

El instructor también investiga a la gerente del PSOE Ana Fuentes como cómplice, en la comisión de los delitos de antes descritos. y, en todo caso, como autora del posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas falsas. De igual forma, el magistrado ha imputado al abogado de Cerdán, Jacobo Teijelo, y al guardia civil Juan Sánchez Yepes.

Lo que ha destapado el auto de Pedraz es una cloaca hedionda, que es en la que chapoteaba Leire Díez con la financiación que le proporcionaba Ferraz a través de empresas como la consultora de Gaspar Zarrías. El auto del juez Pedraz recoge más de 17 reuniones entre Santos Cerdán y Leire Díez. Acordaron una remuneración de 4.000€ mensuales con cargo al PSOE y utilizar la sociedad de Gaspar Zarrías como vehículo de esos pagos.

No hay escapatoria. Los hechos que relata. Las actuaciones de este presunto sicariato son:

Por ejemplo el soborno a la empresaria Carmen Pano para que cambie su testimonio y diga que nunca llevó 90mil euros en bolsas a Ferraz.

Extorsiones a un fiscal para que cierre causas en falso.

La utilización de periodistas para la divulgación de información falsa y tóxica.

¿Estos son los que hablan de lawfare?

Hoy otra vez la imagen que transmite este país es irrespirable. Cuando no imputan a un expresidente, entra la Guardia Civil en la sede del partido del Gobierno. Y no crean que esto parece inquietar a Pedro Sánchez. Si es que uno lo mira y parece que no le pasan las pulsaciones. No se considera concernido por lo que está ocurriendo.

Ni la imputación de su hermano ni de su esposa, ni el encarcelamiento de dos secretarios de organización, ni los 4mil folios de zapatero ni un auto que revela que su carta a la ciudadanía fue el pistoletazo de una operación de cloaca para interferir en la Justicia…

Nada le concierne. Él asegura que va a agotar la legislatura. Ni siquiera le disuade constatar una y otra vez que no tiene una mayoría parlamentaria que le permita legislar. Pero él asegura que no está el mundo para elecciones.

Que el interés general lo que reclama es un gobierno hecho jirones…. vamos, que es lo útil…

Hoy ha concedido una rueda de prensa después de verse con el Papa en el Vaticano.

Los socios y las líneas rojas.