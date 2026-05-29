Rafa Latorre, sobre el video de Puente: "No encontró irregularidades de Ábalos como el contrato de Jessica, por lo que su olfato no es muy fino"

Dados los antecedentes esto es algo arriesgado. Porque hay que recordar que Óscar Puente ya hizo una auditoría sobre la etapa de Ábalos en Transportes y ni siquiera fue capaz de encontrar irregularidades en el contrato de Jessica. De manera que su olfato para la detección de irregularidades no es muy fino.

También dijo que las anotaciones sobre adjudicaciones amañadas eran un papeluco y terminaron incorporadas a la causa… de manera que por muy llamativos que sean los términos que utilice para describir las investigaciones, en este caso, de la UDEF… me temo que su credibilidad está exhausta.

Qué fumada. Recuerda demasiado a cuando Sánchez dijo en el patio del Congreso "Menuda inventada" sobre las acusaciones vertidas por Aldama contra su Gobierno.

Óscar Puente ha hecho un vídeo de 10 minutos, dice que para explicar lo errados que están los investigadores de la UDEF por dudas de un contrato de ADIF con Huawei.

En realidad esto no tiene como objetivo acreditar nada si no cambiar de tema. Digamos que lo que pretende es hacer un canje de escándalos.

Es mejor que el Gobierno sea motivo de escándalo por su ataque a la Justicia, que tener que enfrentarse a todos los escándalos que asedian al PSOE, al Gobierno y al entorno familiar y político de Pedro Sánchez. Un presidente que no ha celebrado ni un solo debate sobre el Estado de la nación en toda la legislatura y que cree que después de conocerse el sumario de Zapatero, con su hermano y su mujer imputados, dos secretarios de Organización en prisión preventiva y una cloaca destapada en Ferraz, puede esperar un mes hasta explicarse en el Congreso de los Diputados.

El Gobierno ya se ha descamisado otra vez al puro estilo peronista y en la tarea se han empleado incluso los recién llegados que aún pueden conservar una cierta pátina tecnocrática, como el ministro de Hacienda Arcadi España.

Precisamente Arcadi España debería emplearse en investigar muy minuciosamente cuál ha sido el legado de su predecesora, porque entre los escándalos de este gobierno uno de los más infravalorados es el de la SEPI. Recuerden que el origen de la investigación de la cloaca de Ferraz fue la detención del presidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero. La SEPI, oiga, nada menos que el holding público a través del cual el Estado español es accionista de empresas.

La futura comparecencia de Sánchez

Hasta finales de junio no comparecerá el presidente del Gobierno en el Congreso, que hasta que se renueve es un órgano perfectamente inoperante. Por una vez Sánchez cumplió lo que prometió cuando dijo que podía gobernar sin el concurso del Parlamento y efectivamente así lo hace. No hay una mayoría legislativa que sostenga al Gobierno, hay vetos cruzados que impiden que prosperen las iniciativas, no se convoca un debate sobre el Estado de la nación, no se presentan las cuentas para que sean fiscalizadas y el gobierno no contesta a una sola pregunta de la oposición en las sesiones de control…

Por eso son tan risibles los certificados de defunción que presentan los socios del Gobierno. Si es que le están midiendo el pulso a un cadáver descompuesto. Si no hay legislatura desde que se aprobó la amnistía. No es que no tenga constantes vitales… es que solo quedan los huesitos de la legislatura. Es como si después de exhumar el cuerpo de Franco dicen, pues sí está muerto.

Junts solicita elecciones anticipadas

Ahora los socios de Junts dicen que es necesario ir a unas elecciones anticipadas. Miriam Nogueras, ha asegurado que su partido "no espera nada más que no sea" que el jefe del Ejecutivo disuelva la Cámara y llame a las urnas, "como cada vez piden más partidos». Pues sí, los suficientes como para votar una moción de censura y retirarle a Sánchez la prerrogativa de prolongar la agonía. No lo van a hacer. Por más que la garantía que tendrían del cumplimiento de una moción instrumental, es decir, que el nuevo presidente convocaría elecciones de inmediato es que él también estaría en minoría en el Congreso.

Pero no lo van a hacer. Por eso estos llamamientos son perfectamente inanes. ¿Junts no había roto ya con este Gobierno? Si ya había anunciado que no iba a aprobar ni una sola iniciativa legislativa procedente del Consejo de Ministros o de los grupos del Gobierno…

Si la conversación pública no estuviera secuestrada por la pura anomalía de lo que estaríamos hablando estos días es de esto: La Airef se ratifica en su demoledor informe sobre las pensiones: se cumple la regla de gasto pero no se garantiza la sostenibilidad del sistema.

El análisis apunta que “persisten los riesgos para la sostenibilidad fiscal a largo plazo” y vislumbra un incumplimiento del marco fiscal europeo. Por ello, Inés Olóndriz, presidenta del organismo, ha pedido “explícitamente” este viernes al Gobierno que “reforme la regla de gasto” en dos aspectos: para vincular el coste de las prestaciones a la sostenibilidad de la finanzas públicas (por ejemplo, al nivel de deuda pública) y para integrarla en el marco fiscal europeo

Es un problema largamente pospuesto, sin visos de solución, porque nadie está dispuesto a afrontar una cuestión tan impopular y que compromete el futuro de la economía. Y que por cierto, algo tiene que ver con la desafeccion de unas nuevas generaciones que ven como hasta los fondos europeos se invierten en la financiación de las clases pasivas.