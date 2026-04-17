Termina el registro de la casa del sospechoso del crimen de Esther López: recogen muestras de arena de la bodega y de las escaleras

La inspección y recogida de muestras por parte de la Guardia Civil en el chalet del único sospechoso de la muerte de Esther López (Traspinedo) se ha centrado en el segundo y útlimo día en recoger restos de las escaleras que dan acceso a la bodega, así como las esquinas de ese habitáculo.

La investigación ha dado un giro en las últimas horas después de que el nuevo propietario encontrara un sótano oculto bajo unas literas del dormitorio. Cabe recordar que el cuerpo de Esther fue encontrado hace más de cuatro años en una cuneta después de más de un mes de búsqueda.

Destapar la bodega y recoger muestras de arena

Los encargados del registro han sido equipos especializados de la Guardia Civil. Un total de 20 agentes, entre ellos miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), ya que el sótano se encontraba inundado, han recogido pruebas a lo largo de las 15 horas que ha durado el registro entre el jueves y el viernes.

El registro ha consistido en destapar la bodega, que había sido sellada hace años por la humedad, y recoger muestras de arena. La abogada del acusado, Óscar S.M. ha apuntado ante los medios que estas muestras se enviarán al laboratorio para su análisis y los resultados serán enviados a la autoridad judicial y a las partes personadas en la causa.

Preguntada por el estado de su cliente, la letrada ha asegurado que está "muy tranquilo" y que la inspección ocular tuvo lugar en un "ambiente muy bueno" tanto con las fuerzas de Seguridad, como los que estaban dentro de la vivienda.

Doce horas de registro el jueves

Esta segunda jornada de registros ha tenido lugar después de que durante el jueves los agentes estuvieran 12 horas en la vivienda. Además del sótano antes mencionado, se hicieron "comprobaciones y extracción de las oquedades, suelo, paredes, techos o en la propia estructura de la vivienda y en su interior, posible rotura de tabiques o falsas paredes, techos, suelos, etc".

También la recogida y transporte en cualquier superficie o soporte para su posterior análisis de diferentes muestras que se pudieren obtener, en especial en lo concerniente a la búsqueda e identificación de restos biológicos y humanos, y la captación o grabación de imágenes durante la actuación policial.

Los agentes cogieron isopos de la entrada del hueco y también de la bomba de achicar que se encontraba dentro, así como un poco de la tierra del fondo, tal y como han explicado las defensoras, que han trasladado la tranquilidad de su cliente porque "no tiene nada que ocultar".