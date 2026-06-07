Los motivos por los que el Papa ha elegido España como primer viaje a un país de la Unión Europea: "Tiene un simbolismo bastante interesante"

El Papa León XIV llegó el sábado a España en el que es su primer viaje internacional a un país de la Unión Europea. Más allá de la agenda que le espera en Madrid, Barcelona y Canarias, su viaje tiene una intención que va más allá de lo espiritual. Ahora que se habla tanto de la prioridad nacional, nos encontramos a un Papa cuya prioridad es la humanidad.

¿Cómo va a definir este viaje el Papado del primer Pontífice norteamericano? Fernando Arancón y Eduardo Saldaña analizan en El Orden Mundial de Julia en la onda las prioridades del viaje de León XIV, centradas en la migración, su visión sobre Europa y en contrarrestar el auge de las Iglesias Evangélicas.

El simbolismo de la visita de León XIV a España

Es el primer viaje oficial a un país de la Unión Europea. Podría haber sido cualquier otro, pero ha sido España y eso tiene un simbolismo bastante interesante. Por ejemplo, es consciente de la pelea que hay en el seno del cristianismo entre la Iglesia Católica y la alabanza de las iglesias evangélicas.

También tiene un posicionamiento muy claro en el tema de la polarización, el auge de la derecha radical en Europa y cómo la Iglesia Católica está intentando contraponer valores a ese tipo de auge. Recordemos que ha confrontado a Trump y otros líderes "bastante cuestionables".

La migración y su visita a Canarias, herencia de Francisco

Hay otra variable interesante y por eso va a Canarias. La visita a Canarias es una herencia que le dejó Francisco porque quería ir. León XIV ha recogido ese legado para honrar a su predecesor. Canarias es uno de los principales puntos de entrada de inmigración irregular para entrar a la Unión Europea. Es interesante cómo León XIV se ha pronunciado sobre el tema de la migración: "Tenemos que trabajar para promover mayor justicia, igualdad en el desarrollo de estos países de África para que no haya la necesidad de emigrar. En todo caso, son seres humanos, y tenemos que tratar a los seres humanos en un modo humanitario, no peor muchas veces que a las mascotas de casa o a los animales".

El auge evangélico en España

Otro de los elementos clave es el auge evangélico en España. En este último mes, hemos visto eventos masivos en Madrid. ¿La Iglesia católica percibe esto como una amenaza? Sí, porque sin ir más lejos, la semana pasada se celebró en Madrid el Festival de la Esperanza, un macroevento evangélico impulsado por el evangelista Franklin Graham, hijo del célebre predicador evangélico Billy Graham. Allí, Graham dejó momentos como este: "Yo estoy aquí para decirte que Dios te ama y que te perdonará esta noche si vienes a él a través de la fe en su hijo Jesucristo".

Hoy en día hay millón y medio de cristianos evangélicos en España y se calcula que alcanzarán los dos millones en 2027. A día de hoy, el lugar con más templos evangélicos es Cataluña, pero donde más crece es Madrid, y eso también tiene un simbolismo importante en el hecho de que el Papa haya venido primero a la capital. Se estima que las Iglesias Evangélicas en la Comunidad de Madrid han pasado de 662 a 855 en apenas una década y esto afecta directamente a la capacidad que tiene la Iglesia Católica de reclutar nuevos fieles, no solo en España, sino también en América Latina, en Asia o en el África subsahariana.

Aumento de la derecha radical

Ese crecimiento de los postulados evangélicos coincide con el ascenso de la derecha radical por esas posturas neoliberales en lo económico y ultraconservadoras en lo social.

La visita de León XIV a España viene marcada por las tensiones entre la Iglesia católica y la ultraderecha. No solo por el cruce de declaraciones entre el papa y Donald Trump, sino también por los ataques verbales que ha proferido Abascal a la Conferencia Episcopal Española. ¿Qué hay detrás de este enfrentamiento? ¿Estamos realmente ante una Iglesia católica que ha girado hacia la izquierda o simplemente ante una Iglesia que sigue las enseñanzas de Cristo?

Según El Orden Mundial, "es una Iglesia más coherente, no diría que está pivotando hacia la izquierda porque León XIV habló de las parejas homosexuales o del aborto o la eutanasia y ahí se ve que no es de izquierda". Pero la Iglesia Católica está manteniendo un "discurso humanista" que no es el que sostiene la derecha radical, que es de darwinismo social, de nativismo, de lo de dentro contra lo de fuera. "Si la Iglesia Católica aspira a esa iglesia universal no puedes hacer distinciones entre el católico de España y el de Camerún. Todos somos hijos de Dios", explican.

"Una figura como el Papa supone un reto de primer nivel"

Por eso, los discursos de la derecha radical no van por ahí. "Este es una amenaza, no puede entrar, lo de aquí es superior a lo de fuera y ese discurso no es cristiano", aseguran. Porque "pensemos que buena parte del discurso de la derecha radical viene alimentado por un discurso muy protestante, que es la idea del darwinismo social, de que te va bien en la vida es porque lo mereces. Y eso no tiene nada que ver con la cultura del catolicismo".

El caso es que hay un "choque de visiones del mundo", "ideológica de primer nivel", por eso Trump se ha hecho memes de él mismo caricaturizado de Jesucristo porque para estos líderes de derecha radical, que en cierta manera, intentan desarrollar cierto autoritarismo y personalismo como figuras, "una figura de autoridad política y moral, como es el Papa, supone un reto de primer nivel".