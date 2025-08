Las duras imágenes del incendio en Francia que avanza descontrolado: al menos un muerto y 16.000 hectáreas quemadas

Francia registra en estos momentos el peor incendio desde 1949, en el que ya ha muerto al menos una persona y que deja unas 16.000 hectáreas quemadas en el macizo de Corbieres, al norte de Perpiñán.

Fue declarado este martes sobre las 16.15 horas en la comuna de Ribaute. Dada su magnitud, el ministro del Interior, Bruno Retailleau, ha confirmado el despliegue de más de 2.000 bomberos y 600 vehículos terrestres, así como el envío de efectivos aéreos a un nivel "prácticamente sin precedentes" y la incorporación del Ejército en las próximas horas a las labores de extinción.

"Hemos movilizado mucho, todo lo posible, pero no ha sido suficiente", afirmó por su parte el primer ministro François Bayrou. Por ahora, según ha asegurado, Francia no tiene previsto pedir ayuda a otros países europeos, aunque no lo descartan si necesitan medios en otros fuegos que se puedan declarar en el país.

Imagen de localización del incendio registrado al sur de Francia | EUROPA PRESS

Bayrou afirma que se trata de una "catástrofe inédita", tanto por la superficie afectada, la mayor en 76 años, como por el hecho de que ha causado ya una víctima mortal, una mujer que sufrió quemaduras durante la noche tras haberse negado a abandonar su domicilio en Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse.

Además, nueve bomberos han resultado heridos, uno de ellos de gravedad a causa de un traumatismo craneal, aunque evoluciona positivamente.

Un incendio sin precedentes

El fuego ha provocado llamas que han superado en varias ocasiones los 15 metros de altura en una zona de bosque poblado, que ya se extienden en un perímetro de 90 kilómetros, atizado por un viento que en ocasiones supera los 30 kilómetros por hora.

Debido a que los medios aéreos deberán cesar la labor cuando caiga la noche, las autoridades no esperan que el fuego esté controlado antes de este jueves. Hasta el momento, los bomberos han impedido que el fuego entre en ninguna localidad, aunque 25 viviendas se han visto afectadas junto con unos 35 vehículos.