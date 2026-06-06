Última hora sobre la visita del Papa a Madrid, en directo: la familia real recibe a León XIV en el Palacio Real
Los reyes y sus hijas han recibido al papa en el Palacio Real, donde tiene lugar la ceremonia de bienvenida de la primera visita de León XIV a España. Don Felipe y doña Letizia han saludado al pontífice a pie del coche, y ya en la Plaza de la Armería, lo han hecho la princesa Leonor y la infanta Sofía, que estaban en la tribuna de honor.
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El motivo por el que la reina Letizia puede vestir de blanco delante del Papa
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El rey recuerda ante León XIV los abusos en la Iglesia y elogia su firmeza ante ellos
El rey ha destacado este sábado ante el papa la "enorme labor social" de la Iglesia católica, ha estimado que no puede haber mayor contraste con esa realidad que "el dolor causado por los casos de abuso" y, ante ellos, ha reconocido la "claridad y firmeza" de León XIV, esenciales para el proceso sanador y de reparación del daño infligido.
El Rey alaba la "labor social" de la Iglesia y señala que los abusos "ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial"
El rey Felipe VI destacó este sábado ante el Papa "la obra social de la Iglesia Católica" y señaló que los casos de abusos "ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial".
"Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido: lo son para las víctimas, para los fieles, para la iglesia y para la sociedad en su conjunto", valoró el monarca en sus palabras durante el acto que tuvo lugar en el Salón de Columnas del Palacio Real tras la recepción oficial a León XIV.
Cientos de fieles dan la bienvenida a León XIV: "Papa León, te queremos un montón"
Cientos de fieles procedentes de distintos puntos de España, así como de otras partes del mundo, se han congregado este sábado 6 de junio en las inmediaciones del Palacio Real de Madrid para dar la bienvenida al Papa León XIV en la recepción oficial, uno de los actos con los que comienza su viaje a España. "Su visita es una inyección de fe", han asegurado, entre gritos de "Papa León, te queremos un montón" y "¡Viva el Papa!".
A su llegada sobre las 11.50 horas al Palacio Real, escoltado por la Caballería de la Guardia Real, el Papa ha saludado a los fieles desde el coche que le han aplaudido y dedicado varios cánticos. El Papa ha sacado el brazo para saludar por la ventanilla del vehículo en el que ha viajado desde el Aeropuerto Adolfo Suárez, mientras que los ciudadanos congregados en los aledaños del Palacio Real han roto en aplausos.
León XIV pide "respeto" para cada ser humano en el avión a España: "La Iglesia tiene un mensaje para todos"
León XIV ha hecho un llamamiento "al respeto por cada ser humano" durante una breve intervención ante los periodistas que le han acompañado en el avión A320 NEO, de la compañía Ita Airways, en que ha partido este sábado desde el aeropuerto internacional de Roma-Fuiminicino, con destino al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. "La Iglesia tiene un mensaje para todos", ha incidido.
El Pontífice ha destacado que se trata del "primer viaje de un Papa a España después de un buen tiempo" y ha asegurado estar "muy contento de realizar este viaje". "He venido muchas veces a España, pero la primera vez en esta misión. Una visita apostólica a encontrar a los fieles, a celebrar la fe, anunciar el mensaje de Jesucristo, pero al mismo tiempo saludar a todos, a toda la sociedad, porque la Iglesia tiene un mensaje para todos", ha afirmado, en alusión a la carta encíclica publicada el pasado 25 de mayo
Cientos de fieles aguardan la llegada de León XIV al Palacio Real
Cientos de fieles ataviados con banderas de España y del Vaticano esperaban este sábado la llegada de León XIV en las inmediaciones del Palacio Real. A las 09.00 horas multitud de personas se agolpaban ya para conseguir el mejor sitio desde el que ver al Papa en su primer acto en suelo español.
Los presentes manifestaban su felicidad por la llegada del pontífice a la capital, donde aterrizó a las 10.13 horas y a las 10.33 se le pudo ver descendiendo del avión para ser recibido por los Reyes a los pies de la escalerilla, y amenizaban la espera cantando el himno de la visita, 'Alza tu mirada'. Situados en la escalinata de la Catedral de la Almudena, los fieles lanzaban vivas.
Cardenales, obispos y misioneros se suman en Madrid a la Vigilia Internacional por la Paz de la UCAM
La explanada del Campus de la UCAM en Torrejón de Ardoz ha acogido esta noche una gran Vigilia Internacional de Oración por la Paz. A los más de 200 peregrinos de la Universidad Católica de Murcia que han acudido en autobuses, se han unido fieles de la ciudad para celebrar una liturgia de la Palabra presidida por el sacerdote Nacho Latorre, delegado diocesano de Pastoral Universitaria, a la que han asistido la presidenta de la UCAM, María Dolores García, y el alcalde de Torrejón, Alejandro Navarro.
Cordialidad y sintonía de los Reyes con el Papa al recibirle a pie de pista
Los Reyes de España recibieron este sábado a León XIV a pie de pista al papa León XIV, en su primer viaje apostólico a este país. Don Felipe y doña Letizia saludaron a León XIV con una reverencia y besaron el anillo del Pescador, uno de los símbolos de los pontífices de la Iglesia católica, y se pudo apreciar en los gestos la cordialidad y la sintonía.
El avión papal aterrizó a las 10.13 horas de la mañana de este 6 de junio en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, y pocos minutos después, a las 10.33, pisó suelo español. Tras el saludo con los Reyes, en el que todos se mostraron sonrientes y con una gran complicidad, pasaron a la línea de saludo de autoridades encabezada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ubicada tras una larga alfombra roja.
Casi 2 millones de asistentes, 5.000 periodistas y 25 millones de coste, cifras del viaje de León XIV a España
El Papa León XIV ha llegado este sábado a España para realizar un viaje apostólico de siete días, en el que recorrerá Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, con una apretada agenda de unos 30 actos oficiales y encuentros, y eventos multitudinarios en los que se esperan cerca de 2 millones de asistentes. Para cubrir informativamente esta visita, que costará en torno a 25 millones de euros, se han acreditado unos 5.000 periodistas.
Los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía reciben al Papa en la Plaza de la Armería
El papa León XIV fue recibido a las 11.50 horas con honores de Estado en la Plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid por los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía.
Las campanas de la catedral de la Almudena, a escasos metros del Palacio Real, resonaron durante más de 10 minutos dando la bienvenida al Pontífice, que llegó con algo más de 15 minutos de retraso según la hora prevista al Palacio Real.
León XIV entró en la Plaza de la Armería escoltado por el Escuadrón de Escolta Real a caballo. Una formación de guardia de honor compuesta por la Escuadra de Gastadores, la Unidad de Música, el Grupo de Honores (con sus tres compañías, Monteros de Espinosa, Mar Océano y Plus Ultra), el Escuadrón de Escolta Real, la Batería Real y la Sección de Motos del Grupo de Escoltas le dio la bienvenida.
El Ayuntamiento de Madrid regala al papa una pieza única de su imprenta municipal
El Ayuntamiento de Madrid ha regalado al papa León XIV, con motivo de su visita a la capital, una edición de la obra 'A la muy antigua, noble y coronada Villa de Madrid' (1629), de Jerónimo de la Quintana, que ha sido especialmente encuadernada en la Imprenta Municipal con un estilo de inspiración vaticana.
“La visita de su santidad León XIV constituye un acontecimiento de especial significado para Madrid. Este libro, que recoge la memoria de nuestra ciudad a lo largo de los siglos, quiere ser también un símbolo de nuestro respeto y cercanía al santo padre”, ha señalado en un comunicado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.
Unos 2.400 profesionales de 30 países están acreditados para cubrir el viaje del papa
El Centro Internacional de Prensa, situado en la Real Casa de Correos de la madrileña Puerta del Sol, ha iniciado esta mañana su actividad con un despliegue de decenas de periodistas encargados de la cobertura informativa de la histórica visita del papa León XIV a España.
Unos 2.400 profesionales de la información procedentes de 30 países cuentan con acreditación oficial para realizar el seguimiento del viaje pontificio, un evento de impacto internacional que mantendrá la atención mediática sobre la capital de España desde hoy hasta el próximo 9 de junio.
El motivo por el que la reina Letizia puede vestir de blanco delante del Papa
Ha llamado la atención que, mientras el resto de mujeres iban vestidas de riguroso negro, tal y como señala el protocolo vaticano, la reina Letizia llevaba un atuendo completamente blanco. Durante una conexión en Julia en la onda con Julia Otero, el periodista de Onda Cero, Paco Paniagua, ha explicado el motivo de esta elección.
"Es un privilegio que tienen las reinas católicas de poder estar de blanco delante del Papa. Son muy pocas las que ahora mismo pueden ir así. Creo que son la gran duquesa de Luxemburgo, la reina de Bélgica y la reina de España porque el resto de reinas europeas no son católicas. Ese privilegio viene de siglos. Todas las demás tienen que estar de negro", explica.
Así ha sido la llegada del Papa a Madrid: la bienvenida de los reyes y el saludo con Pedro Sánchez y el resto de autoridades
El papa León XIV inicia en Madrid su primer viaje apostólico a España
El avión de la compañía Ita Airways en el que viaja el papa León XIV ha aterrizado a las 10:12 horas en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas para iniciar su primera visita apostólica a España hasta el 12 de junio que, además de la capital, también le llevará a Barcelona y a las islas Canarias.
El papa León XIV ha pisado suelo español pocos minutos después, a las 10:33 horas y ha sido recibido a pie de escalerilla por los reyes, y, posteriormente, por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de Exteriores, José Manuel Albares; de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; así como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
A la comitiva institucional de bienvenida en el aeropuerto también han acudido la embajadora de España en el Vaticano, Isabel Celáa; el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo; el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y otras autoridades eclesiástica.
Dario Menor, en Julia en la onda: "El Papa estaba muy contento de viajar a España"
El corresponsal de Onda Cero en Roma, Dario Menor, ha viajado con el resto de la prensa en el avión del Papa rumbo a España. En una conexión con Julia Otero ha explicado que el Pontífice les ha dicho que estaba "muy contento de viajar a España" y que esta visita era no solo para "confirmar la fe a los católicos", sino también para llevar un mensaje a la población por su encíclica.
Así ha sido el saludo entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso
Las Fuerzas Armadas se encargarán del control y protección del espacio aéreo durante la visita del Papa
El Mando Operativo Aéreo (MOA) liderará el dispositivo de seguridad integral puesto en marcha por la Secretaría de Estado de Seguridad durante todo el viaje del Papa en España. Un apoyo que pasará, fundamentalmente, por el control y monitorización del espacio aéreo.
Según informó el Estado Mayor de la Defensa (Emad) el objetivo será proporcionar una cobertura robusta en los sectores y horarios del viaje papal.
La actuación será, subrayó el Emad, siempre en estrecha coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) para el empleo conjunto de medios aéreos y sistemas contra aeronaves no tripuladas (C-UAS).
El presidente del Senado, sobre el apoyo de León XIV a la regularización: "Su mensaje está por encima de la ley"
El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha asegurado que el mensaje del Papa está "por encima de las leyes y de las fronteras" al ser preguntado por la defensa que León XIV ha realizado de los migrantes desde el inicio de su pontificado, una posición que contrasta con el rechazo del PP a la iniciativa de regularización impulsada por el Gobierno.
En una entrevista en el programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Europa Press, Rollán ha evitado pronunciarse sobre si el Pontífice respaldará durante su visita a España medidas concretas en materia migratoria, aunque ha destacado que su mensaje trasciende el ámbito político e institucional.
Felipe VI y la reina Letizia dan la bienvenida en una hora a León XIV en su primera visita apostólica a España
Los Reyes serán los encargados de recibir este sábado a León XIV a pie de escalerilla en la Terminal T-4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde también estará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Su llegada está prevista en torno a las 10.30 horas. La siguiente parada será el Palacio Real de Madrid, en cuya plaza de la Armería el pontífice será recibido con honores propios de una visita de Estado en un acto al que se unirán la Princesa de Asturias y la infanta Sofía.
Está previsto que ese recibimiento se produzca a las 11.30 horas, y en él la Unidad de Música de la Guardia Real interpretará los himnos nacionales de España y el Vaticano.
Yolanda Díaz acudirá a la ceremonia de bienvenida al Papa y Bustinduy visitará con él el Cedia de Cáritas
La vicepresidenta segunda del Gobierno y todavía líder de Sumar, Yolanda Díaz, asistirá este sábado a la ceremonia de bienvenida al Papa, mientras que el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, visitará con él el Cedia de Cáritas.
Según informaron desde Sumar, Díaz será la representante del socio minoritario del Gobierno en la ceremonia de bienvenida a León XIV que se celebrará a partir de las 11.30 horas en el Palacio Real de Madrid.
Ya por la tarde, a las 18.00 horas, otro de los máximos referentes del espacio, como Bustinduy, visitará con el Papa el Centro de Información y Acogida (Cedia) 24 horas de Cáritas Madrid para personas sin hogar en el barrio de Lucero.
El Palacio Real se prepara para la visita del Papa
Los seis recorridos que va a hacer el papa en Madrid con el papamóvil
1.- El primer recorrido tendrá lugar el sábado 6 de junio, al término de los actos en el Palacio Real por la mañana a partir de las 12.30. El recorrido comenzará en el Palacio Real y discurrirá por la Plaza de España, la calle Princesa, el Corte Inglés de Princesa, y los bulevares en el entorno de Alberto Aguilera y calle Carranza hasta la plaza de Colón. En ese último punto se subirá a un vehículo privado que le llevará a la Nunciatura.
2.- El segundo será mismo día sobre las 20.30 horas, cuando el Santo Padre se desplace desde la calle Vitruvio hasta la Plaza de Lima para presidir la vigilia con los jóvenes. El trayecto discurrirá por la calle Vitruvio y el Paseo de la Castellana hasta llegar a la Plaza de Lima
3.- El tercero será el domingo 7 de junio, aproximadamente a las 09.30 horas, León XIV se dirigirá desde el Instituto Ramiro de Maeztu hasta la Plaza de Cibeles para la Eucaristía dominical. El itinerario pasará por las calles Serrano y Goya, y la Plaza de Colón, desde donde accederá a la zona de la celebración.
4.- El cuarto será el domingo por la tarde, llegará en papamóvil al acto de 'Tejiendo Redes' en el Movistar Arena.El recorrido comenzará en la calle O'Donell y seguirá por Doctor Esquerdo y Goya hasta llegar al recinto.
5.-El quinto será lunes 8 de junio, la agenda incluye dos recorridos. El primero, alrededor de las 18.00 horas, Llevará al Papa por el centro histórico desde la Glorieta de Pirámides hasta la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, pasando por la Puerta de Toledo, la Gran Vía de San Francisco y la calle Bailén, junto al Palacio Real.
6.- El último será el más extenso, tras el acto en la Catedral de la Almudena, el Santo Padre se dirigirá al BernabéEl papamóvil pasará por la calle Mayor, la Puerta del Sol, la Carrera de San Jerónimo, la Plaza de las Cortes, Cánovas del Castillo, la calle Alcalá, Príncipe de Vergara y Concha Espina hasta llegar al estadio para un encuentro multitudinario.
Un carrito de golf convertido en papamóvil
El Papa entrará al escenario en un carrito de golf eléctrico que ha sido reconvertido a papamóvil, con el único fin de desplazarle por los túneles del Santiago Bernabéu y, posteriormente, las inmediaciones del campo.
Al tratarse de un emplazamiento en medio de la ciudad de Madrid, los organizadores han afirmado que cumplirán las normativas de ruido del Ayuntamiento y que trabajarán por "minimizar" las molestias, aunque de antemano piden disculpas a los ciudadanos porque un evento de gran envergadura como la visita de un Papa siempre puede ocasionar trastornos o incomodidades a los ciudadanos.
Tres niveles y cien representantes junto al Papa
Juan Carlos Merino, vicario del clero de la diócesis de Madrid y coordinador del encuentro, ha explicado que el estadio contará con tres niveles: uno para el altar y el Papa, otro para el coro y otro para el resto de asistentes. León XIV estará rodeado por cien personas: representantes de cada vicaría territorial de Madrid, sacerdotes, religiosos, jóvenes y familias.
En el nivel más bajo se han dispuesto divisiones hexagonales en las que se ubicarán sacerdotes, coordinadores de consejos pastorales, jóvenes que se inician en la fe, delegaciones de migrantes o representantes de asociaciones como Cáritas, entre otros, con el fin de "reflejar la inmensa riqueza" de colectivos de la Iglesia, ha dicho Merino.
Cristina del Río Villegas, una de las arquitectas de los seis escenarios que usará el Papa en su visita a Madrid, ha apuntado que los hexágonos son "la representación de la unidad en la diversidad" y forman "una gran colmena" que representa a la Iglesia, con León XIV en el centro.
Más de 2.000 jóvenes vallisoletanos viajarán a Madrid para acompañar a León XIV en su viaje apostólico
Más de dos mil jóvenes vallisoletanos arroparán al Papa León XIV en la visita que realizará a Madrid este fin de semana, según los datos facilitados a Europa Press por fuentes del Arzobispado.
Unos 400 jóvenes se han sumado ya a la peregrinación organizada por la Delegación Pastoral Juvenil, pero se estima que se superará la cifra de los 2.000 jóvenes que viajaran a Madrid de la mano de colegios, órdenes religiosas, parroquias o movimientos religiosos.
El Santiago Bernabéu se transformará en una gran catedral
En su visita a Madrid, el Papa tendrá en el estadio madrileño su encuentro con fieles y la comunidad diocesana de Madrid, Getafe y Alcalá de Henares. Así, el Santiago Bernabéu se convertirá en un gran espacio de oración y canto con actuaciones musicales, un coro juvenil, bailarines y testimonios que van desde adultos que acaban de bautizarse hasta las dificultades de las familias migrantes.
Juan Carlos Merino, vicario del clero de la diócesis de Madrid y coordinador del encuentro, ha detallado en declaraciones a los medios cómo discurren los preparativos en el estadio, que pretenden reflejar lo que es "la Iglesia que camina" con un evento festivo, pero también reflexivo. "A ver cómo nos ayuda en dos claves fundamentales que son la unidad y la misión", ha destacado, para detallar que el evento arrancará en el estadio del Real Madrid en torno a las 16:30 horas con música, danza y testimonios, hasta la llegada del santo padre a las 19:00 horas.
Todo preparado en Cibeles para la llegada de León XIV
Madrid espera al Papa. Los trabajadores continúan en Cibeles dejándolo todo preparado para la llegada del Pontífice.
Las máximas de este fin de semana en Madrid con León XIV llegarán a 31 y 34ºC, y el lunes se prevé "calor intenso"
Las máximas previstas para este fin de semana en Madrid oscilarán entre los 31 y los 34 grados centígrados (ºC) mientras que para el lunes se espera "un calor intenso", según ha avanzado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.
En concreto, durante este sábado, domingo y lunes, se esperan cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas en Madrid, con vientos flojos, sin lluvias y temperaturas en ascenso. En el caso de este sábado --día de su llegada y cuando por la tarde tendrá lugar una vigilia en el estadio Santiago Bernabéu--, la temperatura mínima será de 18ºC y la máxima de 31ºC.
Ayuso y Almeida harán de cicerones de León XIV en Madrid, primera parada del viaje apostólico en España
La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, harán de cicerones de León XIV en su visita a Madrid, primera parada del viaje apostólico del Pontífice, que continuará en Barcelona y concluirá en Canarias, con actos en Gran Canaria y Tenerife.
Ambos mandatarios madrileños recibirán a Robert Prevost en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. Será a las 10.30 horas cuando el Papa toque suelo español en una bienvenida en la que estarán presentes los Reyes y que dará paso a una ceremonia oficial una hora después en el Palacio Real, también con invitaciones para Ayuso y Almeida. El alcalde prolongará la jornada hasta trasladarse a la Plaza de Lima, donde tendrá lugar la vigilia con jóvenes.
El Colegio San Agustín, centro que visitó León XIV en 2013, se transforma en albergue para más de 2.000 peregrinos
Más de 2.000 peregrinos dormirán este sábado entre colchonetas desplegadas en el patio del Colegio San Agustín, un centro educativo situado a escasos metros del Estadio Santiago Bernabéu y la Plaza de Lima, convertido por unas horas en un gran albergue juvenil a la espera de la llegada del Papa León XIV, que visitó este centro en 2001 y 2013 cuando era Prior General de la Orden de San Agustín.
El papa León XIV parte de Roma rumbo a España
El papa León XIV ha partido este sábado rumbo a España desde el aeropuerto de Fiumicino (Roma) a bordo del avión de la compañía Ita Airways que aterrizará a las 10.30 (08.30 GMT) en Madrid, donde comenzará una visita apostólica hasta el 12 de junio que, además de la capital, también le llevará a Barcelona y a las islas Canarias.
A las 08.13 horas (07.13 GMT) despegó el avión papal, en el que Robert Prevost vuela acompañado de 80 periodistas de 55 medios y de una amplia delegación vaticana que en esta ocasión habla español con la presencia del cardenal salesiano Ángel Fernández Artime, proprefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica y el arzobispo Luis Marín de San Martín, prefecto del Dicasterio para el Servicio de la Caridad.