Última hora sobre la visita del Papa a Madrid, en directo: la familia real recibe a León XIV en el Palacio Real

Los seis recorridos que va a hacer el papa en Madrid con el papamóvil

1.- El primer recorrido tendrá lugar el sábado 6 de junio, al término de los actos en el Palacio Real por la mañana a partir de las 12.30. El recorrido comenzará en el Palacio Real y discurrirá por la Plaza de España, la calle Princesa, el Corte Inglés de Princesa, y los bulevares en el entorno de Alberto Aguilera y calle Carranza hasta la plaza de Colón. En ese último punto se subirá a un vehículo privado que le llevará a la Nunciatura.

2.- El segundo será mismo día sobre las 20.30 horas, cuando el Santo Padre se desplace desde la calle Vitruvio hasta la Plaza de Lima para presidir la vigilia con los jóvenes. El trayecto discurrirá por la calle Vitruvio y el Paseo de la Castellana hasta llegar a la Plaza de Lima

3.- El tercero será el domingo 7 de junio, aproximadamente a las 09.30 horas, León XIV se dirigirá desde el Instituto Ramiro de Maeztu hasta la Plaza de Cibeles para la Eucaristía dominical. El itinerario pasará por las calles Serrano y Goya, y la Plaza de Colón, desde donde accederá a la zona de la celebración.

4.- El cuarto será el domingo por la tarde, llegará en papamóvil al acto de 'Tejiendo Redes' en el Movistar Arena.El recorrido comenzará en la calle O'Donell y seguirá por Doctor Esquerdo y Goya hasta llegar al recinto.

5.-El quinto será lunes 8 de junio, la agenda incluye dos recorridos. El primero, alrededor de las 18.00 horas, Llevará al Papa por el centro histórico desde la Glorieta de Pirámides hasta la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, pasando por la Puerta de Toledo, la Gran Vía de San Francisco y la calle Bailén, junto al Palacio Real.

6.- El último será el más extenso, tras el acto en la Catedral de la Almudena, el Santo Padre se dirigirá al BernabéEl papamóvil pasará por la calle Mayor, la Puerta del Sol, la Carrera de San Jerónimo, la Plaza de las Cortes, Cánovas del Castillo, la calle Alcalá, Príncipe de Vergara y Concha Espina hasta llegar al estadio para un encuentro multitudinario.