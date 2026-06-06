Así ha sido la llegada del Papa a Madrid: la bienvenida de los reyes y el saludo con Pedro Sánchez y el resto de autoridades

El papa ha afirmado este sábado que viene a España a saludar "a toda la sociedad" porque la Iglesia tiene un mensaje para todos", al hablar con los periodistas que viajan con él en el avión papal.

"Es el primer viaje a España después de un tiempo, estoy muy contento por realizar este viaje. He venido muchas veces, pero es la primera vez en esta misión", ha dicho el pontífice que como prior de los agustinos hizo cerca de 50 viajes a nuestro país.

Ha explicado que es "una visita apostólica para encontrar a los fieles, celebrar la fe y llevar un mensaje de Jesucristo, pero saludará a toda la sociedad porque la Iglesia tiene un mensaje para todos como habrán visto en la encíclica”, en referencia a 'Magnifica Humanitas' publicada el 25 de mayo sobre la inteligencia artificial.

Recibimiento de los reyes

El papa León XIV ha pisado suelo español pocos minutos después, a las 10:33 horas y ha sido recibido a pie de escalerilla por los reyes, y, posteriormente, por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de Exteriores, José Manuel Albares; de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; así como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

A la comitiva institucional de bienvenida en el aeropuerto también han acudido la embajadora de España en el Vaticano, Isabel Celáa; el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo; el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y otras autoridades eclesiástica.

La visita de seis días a España que este sábado emprende Robert Prevost y que tiene como lema "Alzad la mirada" se produce quince años después de la última visita de un papa cuando Benedicto XVI estuvo en la capital con motivo de las Jornadas Mundiales de la Juventud en 2011.