El papa León XIV partió este sábado rumbo a España desde el aeropuerto de Fiumicino (Roma) a bordo del avión de la compañía Ita Airways que aterrizará a las 10.30 (8.30 GMT) en Madrid, donde comenzará una visita apostólica hasta el 12 de junio que, además de la capital, también le llevará a Barcelona y a las islas Canarias.

A las 08.13 horas (07.13 GMT) despegó el avión papal, en el que Robert Prevost vuela acompañado de 80 periodistas de 55 medios y de una amplia delegación vaticana que en esta ocasión habla español con la presencia del cardenal salesiano Ángel Fernández Artime, proprefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica y el arzobispo Luis Marín de San Martín, prefecto del Dicasterio para el Servicio de la Caridad.

La columna de Julia Otero

Todo a punto en Madrid, Barcelona y Canarias para la llegada del Papa León XIV, que en dos horas y media aterrizará en nuestro país. Seguiremos, por supuesto, la llegada del pontífice a lo largo del programa, aunque eso no impide nuestro compromiso habitual con las propuestas del sábado.

Estamos fuera del estudio, emitiendo cara al público, en un escenario que nos encanta convertir en estudio de radio; es el Palau Robert de la Generalitat de Catalunya, en el corazón del Paseo de Gracia.

Desde aquí conoceremos algunas de las iniciativas del Institut Català de Finances para impulsar la actividad económica y también los Préstamos Emancipación para que muchos jóvenes consigan dar el paso hacia su proyecto de vida. Hablaremos de ello en un rato con Alicia Romero, que además, como consejera de Economía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña, es una de las principales artífices de que Cataluña tenga por fin unos presupuestos aprobados.