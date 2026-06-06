VISITA DEL PAPA

El motivo por el que la reina Letizia puede vestir de blanco delante del Papa

El protocolo vaticano siempre exige traje oscuro para los hombres y traje negro para las mujeres, pero hay un "privilegio" que pocas reinas tienen de poder estar de blanco delante del Papa.

Última hora sobre la visita del Papa a Madrid, en directo: León XIV llega a Madrid

Así ha sido la llegada del Papa a Madrid: la bienvenida de los reyes y el saludo con Pedro Sánchez y el resto de autoridades

Marta Pérez Miguel

Madrid |

Foto: Europa Press

El avión de la compañía Ita Airways en el que viaja el papa León XIV ha aterrizado a las 10:12 horas en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas para iniciar su primera visita apostólica a España hasta el 12 de junio que, además de la capital, también le llevará a Barcelona y a las islas Canarias.

Tras tomar tierra en la pista del aeropuerto madrileño, el avión, que exhibía en las ventanillas de cabina las banderas de España y el Vaticano, se ha detenido junto al pabellón de Estado.

El papa León XIV ha pisado suelo español pocos minutos después, a las 10:33 horas y ha sido recibido a pie de escalerilla por los reyes, y, posteriormente, por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de Exteriores, José Manuel Albares; de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; así como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

El motivo por el que la reina Letizia puede ir de blanco delante del Papa

Ha llamado la atención que, mientras el resto de mujeres iban vestidas de riguroso negro, tal y como señala el protocolo vaticano, la reina Letizia llevaba un atuendo completamente blanco. Durante una conexión en Julia en la onda con Julia Otero, el periodista de Onda Cero, Paco Paniagua, ha explicado el motivo de esta elección.

"Es un privilegio que tienen las reinas católicas de poder estar de blanco delante del Papa. Son muy pocas las que ahora mismo pueden ir así. Creo que son la gran duquesa de Luxemburgo, la reina de Bélgica y la reina de España porque el resto de reinas europeas no son católicas. Ese privilegio viene de siglos. Todas las demás tienen que estar de negro", explica.

El Papa, junto a los reyes en el Aeropuerto de Barajas
Vídeo: Onda Cero | Reuters
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