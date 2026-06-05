La predicción de un experto en el Vaticano sobre cómo será el discurso del Papa en el Congreso: "Contra la corrupción y a favor del diálogo"

Pocas horas faltan para la llegada del papa León XIV a España este 6 de junio. Un evento que genera una enorme expectación y que cuenta con varias paradas clave, como la visita y posterior discurso en el Congreso de los Diputados. "Será un mensaje contra el tema de la corrupción, a favor del diálogo, a favor de evitar las crispaciones", asegura el experto en El Vaticano Vincens Lozano durante una entrevista en Por fin.

"Pensemos que la política española está en un momento de crispación absolutamente peligroso, diría yo. Entonces es un Papa que quiere poner lo que debe ser la política al servicio, evidentemente, de la gente. Al fin y al cabo, las ideas políticas son para mejorar la situación de un pueblo, de una comunidad", asegura, al tiempo que lamenta que en ocasiones afloran de más los diálogos "de taberna".

Un perfil discreto

Para Lozano, una de las claves del actual pontífice es su perfil discreto y estratégico. A diferencia del papa Francisco, cuya espontaneidad generaba titulares constantes, León XIV prefiere actuar con prudencia y sin grandes anuncios. "Es un gran estratega. Tiene la voluntad de hacer los cambios que no pudo hacer Francisco y los hará sin anunciarlos, callando".

Según apunta, León XIV no actúa como un líder político, sino que es una figura moral cuyo objetivo es trasladar los principios del Evangelio a los grandes debates actuales. "No es hombre de derechas ni de izquierdas, es el Papa". Y es que, en su opinión, la defensa de los más vulnerables no responde a una agenda partidista, sino a valores evangélicos.

Tender puentes de diálogo

Otro de los rasgos que, según Lozano, definirán el pontificado de León XIV es su capacidad para tender puentes, pues sus vivencias, sumadas a las dos décadas de experiencia pastoral en Perú y su labor como obispo en una de las zonas más humildes del país andino, hacen que cuente con una visión global con una especial sensibilidad hacia las desigualdades sociales. "Es un hombre destinado a establecer puentes de diálogo".

Es, por esta razón y otras muchas, por lo que el discurso del Papa en el Congreso de los Diputados es una de las intervenciones más esperadas de su visita. Un mensaje en el que se espera que apele a la responsabilidad de los dirigentes con el pueblo. "Pedirá a los políticos hacer una introspección y ver qué están aportando realmente a la sociedad".