Así ha sido el recibimiento de los reyes y sus hijas al Papa antes de la misa de Cibeles

Los Reyes de España, don Felipe y doña Letizia, recibieron este domingo multitud de aplausos y de vivas a la Corona por parte de los asistentes a la misa con el Papa León XIV en el centro de Madrid.

Sus majestades recibieron la primera gran ovación en la Plaza de Cibeles mientras esperaban la llegada del pontífice, que antes de la ceremonia religiosa recorrió en papamóvil varios kilómetros del Paseo de la Castellana y del Paseo de Recoletos para saludar de cerca a las cientos de miles de personas que acudieron a participar en la eucaristía.

Más de un millón de fieles asisten a la misa

La asistencia a la Santa Misa presidida por el Papa León XIV en la Plaza de Cibeles supera los 1,2 millones de personas, según ha informado la organización del evento, mientras que Delegación de Gobierno cifra la asistencia en torno al 1,1, millones de personas.

Ante la elevada afluencia de asistentes, la Policía ha procedido al cierre de los accesos al Paseo de la Castellana tanto por el este como por el oeste al alcanzarse la ocupación máxima prevista por el dispositivo organizado para la celebración.

Según la organización, la afluencia de público ha rebasado ampliamente las previsiones iniciales, mientras continuaban llegando personas con intención de acceder a la zona habilitada para seguir la ceremonia religiosa.