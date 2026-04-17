Más de diez horas, buzos, un hueco "justito" y un habitáculo inundado: así fue el registro en la casa del sospechoso de matar a Esther López

La inspección y recogida de muestras por parte de la Guardia Civil en el que fuera chalé propiedad de Óscar S.M. en Traspinedo (Valladolid), localidad donde fue encontrado hace más de cuatro años el cadáver de la vecina de dicha localidad Esther López de la Rosa, ha concluido pasadas las 20.00 horas de este jueves, más de diez horas después de que los agentes actuantes entraran en el inmueble minutos después de las diez de la mañana.

Han sido miembros del Equipo Central de Inspección Ocular--Grupo ECIO de la Dirección General de la Guardia Civil--, de manera conjunta con personal del laboratorio de criminalística de la Unidad de Intervención de la Policía Judicial de Valladolid y, más tarde, con efectivos del Grupo de Especialistas de Actividades Subacuáticas (GEAS), los que durante todas esas horas han participado en la recogida de muestras y posibles vestigios incriminatorios en el referido habitáculo localizado en la vivienda sita en la urbanización El Romeral de la que fuera titular la familia de Óscar S, único encausado en la muerte de Esther a principios de 2022.

Buzos por un hueco "bastante justito" para acceder al habitáculo

Dichas labores se han realizado en presencia del expropietario y de su defensa, que ha explicado que en su transcurso entre su cliente y los agentes se ha producido una interlocución de forma "amable y cordial", al tiempo que han explicado que el hueco era tan angosto que los buzos que han practicado la inspección "cabían bastante justitos" y que han tenido que operar con cautela porque a la escalera de hierro que conducía al sótano, muy dañada por el óxido, le faltaban dos escalones.

Los agentes han cogido isopos de la entrada del hueco y también de la bomba de achicar que se encontraba dentro, así como un poco de la tierra del fondo, tal y como han explicado las defensoras, que han trasladado la tranquilidad de su cliente porque "no tiene nada que ocultar".

Aunque se desconoce el tiempo que durará la inspección total de la zona recién descubierta, al menos este viernes los funcionarios participantes volverán a visitar el inmueble para completar la recogida de muestras, que se ha visto dificultada por la existencia de agua con una profundidad de unos 30 centímetros que por la tarde los agentes han comenzado a achicar.

Una trampilla desde un dormitorio y pruebas clave en el caso

La jueza titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valladolid, que investiga la muerte de la joven, acordó el miércoles, de conformidad con el criterio de la Fiscalía, la realización de esta diligencia después de que el nuevo propietario comunicara el hallazgo de una trampilla que, desde uno de los dormitorios, da acceso a un sótano en el que se pretende ahora averiguar si el encausado pudo mantener oculto el cadáver de la joven.

En este sentido, la magistrada autorizó a la Guardia Civil realizar una inspección ocular, que "amén del habitáculo en cuestión, se extenderá a las comprobaciones y extracción" de las oquedades, suelo, paredes, techos o en la propia estructura de la vivienda y en su interior, posible rotura de tabiques o falsas paredes, techos y suelos.

Se recogerán y se transportará para su posterior análisis de diferentes muestras que se pudieren obtener, en especial "en lo concerniente a la búsqueda e identificación de restos biológicos y humanos", además de que se captará y grabarán imágenes durante la actuación policial.

Los primeros en llegar este jueves han sido, precisamente, el único encausado y su abogada en el coche particular de éste a las 08.58 horas. Un cordón formado por dos unidades de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil (Usecic) tenían controlado en todo momento el acceso al inmueble ubicado en una parcela de la citada urbanización ante la cual ya se había apostado desde primera hora un importante despliegue de medios de comunicación.

Poco después, sobre las 09.28 horas, llegaban cuatro vehículos y un furgón del Instituto Armado con los integrantes responsables de llevar a cabo la inspección ocular autorizada por la jueza, que hacía acto de presencia dos minutos antes de las 10.00 horas con escolta también de un vehículo de la Guardia Civil.

Desde ese momento se iniciaban en el interior de la vivienda las labores para inspeccionar el habitáculo cuyo hallazgo se produjo después de que el actual propietario, que adquirió la vivienda hace unos cinco meses, detectara humedades y localizara una trampilla oculta bajo el suelo de una de las habitaciones, por lo que decidió picar una baldosa tras observar los desperfectos en el pavimento.

2,5 metros de altura, 12 metros cuadrados e inundado de agua

Bajo la superficie y una capa de espuma de poliuretano, el nuevo titular halló una estructura de acceso que conduce a un habitáculo de unos 2,5 metros de altura y una superficie aproximada de 12 metros cuadrados, como así lo puso en conocimiento de la Guardia Civil.

En el interior del sótano encontrado, según el informe policial, existe un nivel de agua de unos 30 centímetros y en el registro visual previo se observaron diversos objetos, entre los que figuran restos de ferralla, dos garrafas, maderas flotando y lo que parece ser una bomba de extracción de agua. El acceso a la estancia se realiza a través de una escalera oxidada en mal estado a la que le faltan varios peldaños.

La defensa del único encausado sostiene que esta dependencia es una antigua bodega que el padre de su patrocinado decidió tapiar hace dos décadas ante las inundaciones recurrentes que sufría el habitáculo, al tiempo que asegura que Óscar S.M. ya advirtió de su existencia a uno de los agentes de la Guardia Civil, cuyo nombre incluso le ha proporcionado, durante la inspección que el Instituto Armado efectuó al referido chalé hace ya cuatro años.

Por su parte, la familia de la víctima reiteró el miércoles su petición de ingreso en prisión provisional de Óscar S.M, encausado ante este hallazgo. A través de un comunicado, calificó la actitud de Óscar como "obstruccionista, embustera y mentirosa", al denunciar que el acusado nunca reveló la existencia de un habitáculo en su vivienda sobre el que los agentes deambularon durante tres días de registro.

Además recordaron que la contundente acusación de la Fiscalía es anterior al hallazgo de dicho zulo en la escena del crimen, por lo que este nuevo elemento no exime al acusado de ninguna de las pruebas objetivas e irrefutables obtenidas contra él hasta el momento.