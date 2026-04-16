Caso Esther López: la Guardia Civil inspecciona el sótano hallado en la antigua vivienda de Óscar, único encausado por su muerte

Miembros del Equipo Central de Inspección Ocular-Grupo ECIO de la Dirección General de la Guardia Civil, de manera conjunta con personal del laboratorio de criminalística de la Unidad de Intervención de la Policía Judicial de Valladolid, se encuentran desde las 10:00 horas de este jueves en una vivienda situada en la urbanización El Romeral, dentro del término municipal de Traspinedo, y que fue propiedad de la familia de Óscar S., único encausado en la muerte de Esther López a principios de 2022.

La jueza titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valladolid, que investiga la muerte de la joven, acordó este miércoles la entrada y registro de la casa después de que el nuevo propietario comunicara el hallazgo de una trampilla que daba acceso a un sótano desde uno de los dormitorios.

El hallazgo del zulo se produjo después de que el actual propietario, que adquirió la vivienda hace unos cinco meses, detectara humedades y localizara una trampilla oculta bajo el suelo de una de las habitaciones, por lo que decidió picar una baldosa tras observar los desperfectos en el pavimento.

Bajo la superficie y una capa de espuma de poliuretano, halló una estructura de acceso que conduce a un habitáculo de unos 2,5 metros de altura y una superficie aproximada de 12 metros cuadrados, como así lo puso en conocimiento de la Guardia Civil y recoge el atestado.

La jueza, de conformidad con el criterio de la Fiscalía, autorizó la entrada y registro para que la diligencia se realice con todas las garantías legales.

En este sentido, la magistrada autorizó a que la Guardia Civil realice una inspección ocular, que "amén del habitáculo en cuestión, se extenderá a las comprobaciones y extracción" de las oquedades, suelo, paredes, techos o en la propia estructura de la vivienda y en su interior, posible rotura de tabiques o falsas paredes, techos y suelos.

La defensa sostiene que es una "antigua bodega"

La defensa del único encausado sostiene que esta dependencia es una antigua bodega que el padre de su patrocinado decidió tapiar hace dos décadas ante las inundaciones recurrentes que sufría el habitáculo, al tiempo que asegura que Óscar S.M. ya advirtió de su existencia a uno de los agentes de la Guardia Civil, cuyo nombre incluso le ha proporcionado, durante la inspección que el Instituto Armado efectuó al referido chalé hace ya cuatro años.

Por su parte, la familia de la víctima reiteró su petición de ingreso en prisión provisional de Óscar S.M, encausado ante este hallazgo. A través de un comunicado, calificó la actitud de Óscar como "obstruccionista, embustera y mentirosa", al denunciar que el acusado nunca reveló la existencia de un habitáculo en su vivienda sobre el que los agentes deambularon durante tres días de registro.