Territorio negro: Todas las incógnitas en el caso Esther López, una muerte sin respuesta

Fue un crimen, un crimen retorcido, aunque aún no se sabe quién lo cometió. El cadáver de Esther López, una mujer de 35 años que había desaparecido el 13 de enero de 2022, fue encontrado el 5 de febrero en una cuneta cerca de su pueblo, Traspinedo, en la provincia de Valladolid. Hay un vecino y amigo de su familia, Oscar, investigado por el caso, que tiene muchas respuestas pero algunas preguntas por resolver todavía. Vamos a repasarlas en este último territorio negro del año, con Manu Marlasca y Luis Rendueles, buenas tardes

El viernes pasado, la jueza dejaba en libertad a Oscar, el amigo de la familia de Esther López que está siendo investigado por su desaparición y muerte. ¿Qué va a ocurrir ahora?

Lainvestigación está prácticamente concluida

La jueza le obliga a comparecer cada lunes ante la Guardia Civil y le ha prohibido salir de España. Oscar es el único investigado ya por el caso, después de que la Guardia Civil fuera descartando a media docena de personas más desde que Esther desapareciera, la noche del 12 al 13 de enero de 2022. La investigación de la Guardia Civil está prácticamente concluida y ahora la defensa podrá aportar sus pruebas o peritajes para tratar de contradecirla o al menos ponerla en duda. Pide que se investigue a otras personas, especialmente un hombre con el que Esther tenía una relación intermitente, aunque esa investigación ya consta en el sumario. Luego, se terminará la investigación y casi con toda seguridad Oscar se sentará en el banquillo por la muerte de Esther, al menos por haberla atropellado.

Cómo fueron los hechos

Aquella noche Esther se queda con Oscar y otro vecino, Carolo. Después de ver un partido del Barça contra el Madrid, toman cervezas, se van a un descampado a las afueras del pueblo y a las 3.19 de la madrugada van los tres en el coche de Oscar. Dejan a Carolo cerca de su casa, en el restaurante La Maña. Se quedan solos Esther y Oscar, que conduce. Ya nadie más, salvo el criminal, verá a Esther López, que muere, según la autopsia, esa misma madrugada y después de sufrir un atropello por detrás de un vehículo que circulaba a una velocidad hacia los 45 kilómetros por hora.

Es una muerte lenta y horrible, Esther sobrevive al impacto, pero agoniza aquella madrugada, a temperaturas extremas, bajo cero. Su madre, que se levanta temprano, no la ve en casa y la llama al móvil tres veces esa madrugada.

No contesta nadie, pero alguien, suponemos que su asesino, apaga o más bien pone en modo avión el teléfono móvil de Esther a las 6.31 de la mañana. El teléfono móvil de Oscar se apaga tres minutos después, en la misma zona. Ese es uno de los indicios contra él.

La investigación de la Guardia Civil apunta a la última persona con la que estuvo, su vecino y amigo de su familia, Oscar.

Oscar siempre ha mantenido que cuando se quedaron solos en el coche discutieron porque Esther quería seguir la fiesta y el quería ir a dormir a su casa, en la urbanización El Romeral. Dijo que ella se bajó del coche pocos minutos después de que su amigo Carolo se fuera y que seguramente iría a casa de Carolo a buscarlo para seguir de marcha.

Y obviamente este hombre, Carolo, fue investigado por la Guardia Civil, pero tiene una historia muy sólida. Aquella noche dormían en su casa sus dos hijos, una de ellas de 13 años que ha declarado, que fueron testigos de como llegaba a casa digamos perjudicado por la fiesta y solo a casa, incluso fue ayudado a meterse en la cama. El teléfono móvil de Carolo respalda además esa historia.

La declaración de Carolo explica que Esther y Oscar habían quedado de acuerdo en dormir en casa de Oscar aquella noche, que ella le preguntó si tenía cervezas en la nevera y el le dijo que sí. El, entonces, se fue a dormir, convencido de que los dos se iban juntos y a la mañana siguiente Oscar llevaría a Esther de vuelta a casa de sus padres.

La labor científica de la Guardia Civil

Se parte de la autopsia, Esther murió atropellada, con un golpe por detrás, en la zona de la cadera y el fémur. Se analizan los teléfonos móviles: se determina que el de Esther y el de Oscar no se separan en toda la madrugada. El gato de la Guardia Civil determina con un margen de error de 14 metros, que los dos teléfonos y el bluetooth del coche de Oscar están juntos o muy próximos, primero dentro de la casa de Oscar, y luego cerca de allí, ya fuera.

El coche de Oscar deja rastro. A las 3.22.53 llega y se para en la vivienda. Pero a las 3.29 sale de allí y a las 3.40 está parado en una calle de la parte de atrás de la casa, en la urbanización. La Guardia Civil analiza también una aplicación deportiva que tiene instalada en su reloj. Esa noche muestra que Oscar caminó, supuestamente después de dejar a Esther en la carretera, 118,34 metros y luego 133 metros.

Los informes de la Guardia Civil apuntan, primero que los dos teléfonos móviles, el de Oscar y el de Esther, están juntos o muy cercanos. Y que Oscar llegó su casa con Esther ¿Qué pasó luego?

Oscar dice que eso es falso. La Guardia Civil dice, siguiendo esos rastros de tiempo, que llegaron juntos a casa, que debió producirse una discusión entre los dos, posiblemente porque Esther no quisiera acceder a tener relaciones con Oscar, y que Esther se fue andando por las calles desiertas de la urbanización. Que Oscar salió tras ella a pie y regresó sin convencerla o sin verla (por eso los pasos registrados en su reloj), cogió su coche (por eso conecta de nuevo el bluetooth y deja huella) y luego la atropelló por detrás.

Fuera Oscar o no, Esther no muere en el atropello que sufrió. Pero no puede huir, tiene el fémur dañado. No puede andar.

Qué pasó tras el atropello

La Guardia Civil sostiene que Oscar metió a Esther en el maletero del coche, posiblemente viva y que se la llevó a algún sitio. La prueba principal es que hay ADN de Esther López en el interior del maletero del coche, al que nunca

había accedido. La defensa de Oscar sostiene que ese ADN ha llegado allí por contaminación, porque la Guardia Civil metió objetos del coche en el maletero y como Esther había estado en el coche aquella noche… También hay ADN, saliva en este caso, de Esther, en el hombro de la chaqueta de Oscar, pero esto solo probaría cierto contacto físico entre los dos.

Esther tiene tres lesiones que nadie había visto aquella noche, es decir, que se las produjo la persona responsable de su muerte. Según los forenses, no son lesiones producidas por el atropello. Tiene un golpe en el ojo, posiblemente un puñetazo, otra lesión en el cuello y varios pinchazos en el dorso de una mano. Pinchazos, según los análisis, como de un tenedor. Los investigadores creen, y esto solo es una hipótesis, que la persona que la atropelló usó ese tenedor o esa pinza para comprobar si seguía viva aquella noche.

La Guardia Civil descubre también que la tarde siguiente Oscar acude a lavar su coche…

Unas cámaras de seguridad muestran un coche igual que el suyo en una estación de servicio hacia las tres y veinte de la tarde. Decimos igual que el suyo porque los informes, en los que ha colaborado una empresa privada que ya participó en el caso de Diana Quer, son completísimos y coinciden hasta algunos accesorios del vehículo. Oscar negó haber lavado el coche, pero sospechamos que cambiará esa versión.

Y aquí aparece la información que da el cadáver de Esther López cuando es encontrado, el 5 de febrero. Y también la escena del crimen

Los análisis del ERAT, el equipo de reconstrucción de accidentes de Tráfico de la Guardia Civil, son concluyentes. Esther fue atropellada de forma intencionada, pero no en el lugar de la carretera donde apareció, ni cerca de allí. No hay huellas de frenada, no hay ningún rastro de accidente allí. Y, sobre todo, la escena está preparada, lo que llaman staging.

Staging, yo creo que de eso no hemos hablado nunca en este territorio negro 'Staging' es escenificar, poner en escena, montar una teatralización. Varios criminólogos, como el pionero Robert K. Ressler, del FBI, describieron esos intentos de algunos asesinos por fabricar escenas de crimen falsas, para despistar.

La Guardia Civil cita a Ressler y otros expertos en sus informes a la jueza. La escena fue preparada por el autor del crimen, que dejó a Esther en esa cuneta, para alejar sospechas del verdadero lugar y del verdadero autor. La teoría es que solo hace staging un autor que conozca a la víctima, que pueda vincularse con ella. Un autor desconocido no se complicaría tanto la vida.