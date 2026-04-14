Las pruebas que espera la familia de Esther López del habitáculo hallado en la casa del sospechoso: "Puede responder a incógnitas"

El caso de Esther López ha vivido un giro inesperado en los últimos días por el hallazgo de un nuevo habitáculo en la que fuera la casa de Óscar S.M., el principal sospechoso de la muerte de la joven de Traspinedo, municipio de Valladolid.

La existencia de la dependencia, localizada en el antiguo chalé del único investigado por el suceso, se conoció después de la llamada de teléfono de la familia que había adquirido dicha vivienda. El comunicante señaló que llevaban a cabo una reforma cuando se dieron cuenta de que había un habitáculo bajo una trampilla que descubrieron con el movimiento de unos azulejos.

Fue en ese momento cuando la Guardia Civil se desplazó hasta la vivienda, tomó las pertinentes acciones para preservar el hallazgo y puso en conocimiento del juzgado esta información. Ahora, el propio juzgado y la Fiscalía deben tomar una decisión para seguir con la investigación y pruebas necesarias para conocer si existen indicios vinculados a la muerte de Esther López.

La familia de Esther López, a la "expectiva" tras el nuevo hallazgo

El hallazgo mantiene a la "expectativa" a la familia de la víctima, como ha manifestado el abogado de la misma, Guillermo Ruiz Blay, quien se ha mostrado cauto ante la nueva noticia: "Para nosotros, como parte acusadora, supone incertidumbre plena hasta que la Benemérita realice el registro y la investigación oportuna".

No obstante, reconoce que este "hito" puede suponer algún avance en el caso a la hora de determinar la autoría de Óscar S.M. "Desconocemos aún el alcance de este hito, pero no es poca cosa, porque puede responder a algunas de las incógnitas aún pendientes", ha señalado el letrado.

En el caso de que la Guardia Civil encuentre algo significativo relacionado con el asesinato de Esther López, el abogado de la familia considera que solo sería necesario añadir las nuevas pruebas a la fase de instrucción antes del juicio.

"Lo que hay es ya mucha rabia porque cada indicio viene a incrementar la sensación y la idea de que efectivamente" la persona que está siendo investigada "es el autor de los hechos". Lo que ello acaba generando "es mucha más rabia y mucho más dolor en el entorno familiar", ha zanjado el letrado.

La defensa de Óscar, indignada por el hallazgo: "Era una bodega"

Por su parte, la abogada de la defensa de Óscar ha explicado que están tranquilos tras el hallazgo pero también indignados por el uso del término zulo, que tiene determinadas connotaciones, cuando en realidad se trata de una bodega que había en la casa y que fue tapada hace 30 años, cuando el único investigado era un niño, porque había humedades y se inundaba.

El nuevo propietario de la vivienda observó la existencia de la bodega en la casa, ya registrada con anterioridad por la Guardia Civil, por lo que decidió ponerlo en conocimiento de las autoridades.

La muerte de Esther López en 2022

Esther López fue vista con vida por última vez la madrugada del 13 de enero de 2022 y fue localizada muerta en una cuneta el 5 de febrero de ese año en Traspinedo (Valladolid), localidad en la que residía.

La Fiscalía califica provisionalmente los hechos como un delito de asesinato y reclama 18 años de prisión para Óscar S.M.; las dos acusaciones particulares personadas, una en representación de la hermana de Esther López y otra de los padres, también han calificado los hechos como un delito de asesinato, mientras la defensa de Óscar S.M. considera que el caso debe ser sobreseído con respecto a este investigado.