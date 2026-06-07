La distendida charla con el Papa sobre el salto en paracaídas de Leonor que ha provocado la risa del rey: "Yo tampoco"

La Casa Real ha compartido en sus redes sociales un vídeo resumen del primer día del Papa en Madrid, que comenzó alrededor de las 10:00 horas con el avión del Pontífice aterrizando en el Aeropuerto de Barajas, donde fue recibido por el rey Felipe VI y la reina Letizia, que utilizó el llamado 'privilegio de blanco', solo reservado a las reinas de monarquías católicas.

Posteriormente, León XIV se dirigió en un coche oficial hasta el Palacio Real, donde nuevamente fue recibido por los monarcas, esta vez acompañados de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, ambas ataviadas con sendos vestidos de color negro, tal y como marca el protocolo vaticano.

"Yo tampoco"

En el vídeo se ve el recorrido que hacen el Papa y la familia real por los pasillos del Palacio Real y un momento del encuentro privado que mantuvieron y en el que se puede ver una distendida conversación que mantuvieron con León XIV y en el que salió el salto que Leonor protagonizó hace unos días en el marco de su formación militar.

En las imágenes se puede ver la reacción del Papa cuando el rey le dice lo del salto. Gesto de sorpresa y algo de temor, que provocó la risa del rey Felipe VI mientras le decía "yo tampoco", refiriéndose a que él, al contrario que su hija, nunca había realizado ese tipo de maniobra durante su formación.

Los vídeos de los saltos en paracaídas de Leonor

La Casa Real difundió este martes imágenes de los primeros saltos en paracaídas de la princesa Leonor, que ha concluido el curso básico de paracaidismo en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, situada en la Base Aérea de Alcantarilla (Murcia).

Es un complemento a la formación militar que realiza en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), explican desde el Palacio de la Zarzuela.

Junto a cerca de medio centenar de compañeros de la academia, la princesa se ha capacitado para realizar saltos paracaidistas en modo automático, como hacen otros miembros de las distintas unidades con capacidad paracaidista del Ejército del Aire y del Espacio, del de Tierra, de la Armada y de la Guardia Civil.

En las fotografías y en los vídeos facilitados a los medios se puede comprobar la instrucción preparatoria para el primer salto en paracaídas en modo automático de Leonor e imágenes de otros saltos posteriores -uno de ellos nocturno-, todos realizados durante el pasado mes de mayo.

Con casco rojo y mono, la princesa aparece junto a sus compañeros escuchando las distintas instrucciones, ajustándose el paracaídas, dispuesta dentro del avión para saltar y lanzándose al exterior.