LA COLUMNA DE JULIA

Julia Otero: "Se está detectando entre los jóvenes un creciente odio hacia la inteligencia artificial"

La presentadora de Julia en la onda explica que los laboratorios sociológicos más importantes están empezando a detectar un aumento del odio a la IA por parte de los más jóvenes, no solo por los riesgos sobre su futuro laboral, sino por cómo los tecnooligarcas que la usan para apoyar políticos y saciar su "insaciable sed de poder y riqueza".

ondacero.es

Madrid |

Foto: Onda Cero

Los que peinan canas o tienen algún grado de artrosis, seguro que recuerdan el dilema: ¿Qué escogieron en su momento, el VHS o el Betamax? Las efemérides son letales para tener conciencia del paso del tiempo.

Hoy hace 51 años que salió al mercado el Betamax. Poco después apareció el VHS, siglas de Video Home System. Y eso era un sistema de reproducción de video para grabar programas o tener películas en casa. El que triunfó fue el segundo, pero la alegría se esfumó con el DVD. Y así hasta la digitalización.

¿Tenéis en casa cintas de video aún? ¿Grabasteis la comunión, la boda o los primeros años del bebé y ahí duermen los casetes, en un rincón, el sueño de los muertos?

Están pasando cosas de las que no somos muy conscientes. Por ejemplo, los laboratorios sociológicos más importantes están detectando, sobre todo entre los jóvenes, un creciente odio hacia la inteligencia artificial, no solo porque puede acabar con el futuro laboral de millones de personas, sino porque cada vez es más evidente que los tecnofeudales o tecnoligarcas están invirtiendo muchísimo dinero en apoyar a políticos que defenderán su insaciable sed de poder y riqueza.

Según una encuesta de Gallup, el 70% de los norteamericanos se opone a la construcción de centros de datos de la IA y hay decenas de movimientos globales organizando protestas para impedir el despliegue de esos centros tanto en América como en Europa. Ahí está también la revolucionaria encíclica del Papa, Magnífica Humanitas, se llama, en la que León XIV se atreve a decir lo que otros callan.

En fin, que la esperanza de que no estemos anestesiados del todo es una buena forma de empezar el domingo.

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