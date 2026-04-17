Última hora de la guerra en Irán, en directo: Oriente Próximo acoge con satisfacción el alto el fuego de diez días entre Israel y Líbano

Miles de desplazados comienzan a volver a sus hogares con el alto el fuego en Líbano

Un gran número de desplazados han comenzado a regresar este viernes a sus hogares en los suburbios meridionales de Beirut conocidos como el Dahye y en el sur del Líbano tras la entrada en vigor de un alto el fuego con Israel, lo que ha provocado atascos significativos en la principal carretera de la costa.

Al extrarradio capitalino ya han llegado familias desde poco después del inicio de la tregua la medianoche local, mientras que vecinos del sur emprendieron camino a primera hora de este viernes pese a las advertencias del Ejército sobre algunas violaciones del pacto.

Las autoridades están trabajando para reabrir por completo el puente de Qamiye, sobre el río Litani y clave para el acceso a la región más meridional del Líbano, a fin de facilitar el movimiento después de que fuera bombardeado por Israel la tarde del jueves, según la Agencia Nacional de Noticias (ANN).