Última hora de la guerra en Irán, en directo: Oriente Próximo acoge con satisfacción el alto el fuego de diez días entre Israel y Líbano
Sigue la última hora del conflicto en Oriente Próximo. Irán celebra la tregua en Líbano y pide salida de las fuerzas israelíes de su territorio mientras miles de desplazados del sur del país comienzan a volver a sus hogares.
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Miles de desplazados comienzan a volver a sus hogares con el alto el fuego en Líbano
Un gran número de desplazados han comenzado a regresar este viernes a sus hogares en los suburbios meridionales de Beirut conocidos como el Dahye y en el sur del Líbano tras la entrada en vigor de un alto el fuego con Israel, lo que ha provocado atascos significativos en la principal carretera de la costa.
Al extrarradio capitalino ya han llegado familias desde poco después del inicio de la tregua la medianoche local, mientras que vecinos del sur emprendieron camino a primera hora de este viernes pese a las advertencias del Ejército sobre algunas violaciones del pacto.
Las autoridades están trabajando para reabrir por completo el puente de Qamiye, sobre el río Litani y clave para el acceso a la región más meridional del Líbano, a fin de facilitar el movimiento después de que fuera bombardeado por Israel la tarde del jueves, según la Agencia Nacional de Noticias (ANN).
Trump insta a Hezbolá a "comportarse correctamente" durante el alto el fuego alcanzado en Líbano
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera que el partido-milicia chií libanés Hezbolá "se comporte correctamente" durante los diez días de alto el fuego pactado por las autoridades libanesas e israelíes en Líbano, un cese de hostilidades que desde las 23.00 horas se encuentra en vigor.
"Espero que Hezbolá se comporte correctamente durante este importante periodo", ha indicado el mandatario norteamericano en un mensaje publicado en su red social donde ha considerado que "si lo hace" será un "gran momento para ellos".
Trump califica la guerra en Irán como una "pequeña intervención" que está por terminar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este jueves al conflicto en Irán como una "pequeña intervención", al afirmar que se trató de una operación necesaria para impedir que el país desarrollara un arma nuclear, y repitió que está por terminar.
Trump volvió a defender su cruzada militar en Oriente Medio diciendo que se trató de una "pequeña intervención" que "debería terminar bastante pronto", durante un evento en un hotel de Las Vegas, Nevada, centrado en la promoción de sus políticas económicas como la eliminación de impuestos sobre propinas.
Al igual que en ocasiones anteriores, el republicano defendió que si no hubiera atacado a Teherán en febrero "ahora tendrían armas nucleares", a lo que decenas de trabajadores citados para la visita del mandatario respondieron con aplausos.
Irán celebra la tregua en Líbano y pide salida de las fuerzas israelíes de su territorio
Irán ha celebrado este viernes con "satisfacción" el alto el fuego entre el Líbano e Israel, ha asegurado que forma parte del acuerdo de tregua cerrado con Estados Unidos la semana pasada y pidió que las tropas israelíes abandonen el territorio libanés.
El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, ha acogido con “satisfacción” el alto el fuego de 10 días que entró en vigor anoche, según con comunicado recogido por la televisión Press TV.