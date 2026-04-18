Mónica Oltra descarta liderar el proyecto de Rufián "a nivel estatal", pero lo defiende: "Contribuiré en lo que pueda"

Después de su regreso a la vida pública y tras anunciar su candidatura a la alcaldía de Valencia con Compromís, Mónica Oltra ha concedido una entrevista a Julita Otero. Tras cuatro años apartada por la causa por presunto encubrimiento de abusos a una menor tutelada, Oltra ha asegurado que le ha costado mucho dar el paso y que ha sufrido muchos ataques de ansiedad.

Después de que el juez en 2024 hiciera un auto de archivo de la causa de 100 folios, su nombre empezó a sonar otra vez en la política española. Gabriel Rufián precisamente en JELO la propuso como una posible candidata para liderar el proyecto de izquierdas a la izquierda del PSOE, pero ella lo ha descartado: "España es demasiado grande para mí, yo soy muy de mi tierra".

A su juicio, "la política estatal se aleja mucho de la gente" y es "muy abstracta", y lo que la política tiene que hacer es "bajar de esa abstracción". Por eso, ha negado que vaya a encabezar el proyecto "a nivel España", pero sí ha mostrado su apoyo a Rufián y le ha tendido la mano: "Yo, en todo lo que pueda contribuir, ahí estaré".

Alaba el proyecto de Rufián y cómo lo está transmitiendo a la gente

Según la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, el proyecto de Rufián tiene "absoluto sentido" y ha alabado la manera en la que lo está transmitiendo a la gente, porque la ciudadanía lo está recibiendo "como algo que hay que hacer". Ha desvelado que el primer acercamiento fue en 2024 para las elecciones europeas, pero lo rechazó porque no creía que el proyecto le "encajara".

Para Oltra, lo más importante a la hora de liderar un proyecto es "estar muy convencida, muy políticamente", algo que no sentía en ese momento. Por eso, aunque agradeció "mucho" que se acordaran de ella, dijo que no.

Sobre su candidatura a la alcaldía de Valencia

Por contra, ahora para las elecciones autonómicas sí siente ese convencimiento. Ha asegurado que le hace "especial ilusión" optar a la alcaldía de Valencia, porque es una política que está "pegada a los ciudadanos, a la realidad, al día a día". Por eso, el proyecto de Rufián se le queda "grande", porque a ella le gusta "estar en la piel".

Oltra ha confesado que mientras pasea por la calle va "pensando y cambiando cosas" que pondría en práctica si llega a ser alcaldesa. Valencia es su ciudad, en la que ríe, sufre y llora, un "proyecto tangible". Por eso, no va a ser candidata del movimiento de Rufián a nivel España, pero sí va a participar en "todo lo que sea mejorar el nivel de vida de la gente".