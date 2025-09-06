Gabriel Rufián: "Me sorprende que comunidades autónomas del PP rechacen la quita de deuda"

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha pasado este sábado por los micrófonos de 'Julia en la Onda' en el inicio de la nueva temporada radiofónica, donde ha hecho un repaso de su vida política y de la actualidad en España y Cataluña en el inicio de un curso político marcado por los escándalos que rodean a Pedro Sánchez.

Rufián ha señalado a la derecha independentista catalana por "repartir carnets" y ha hecho una llamamiento a entender que "Cataluña es diversa". "No me parece bien cuando PP o Vox reparten carnets de pureza y tampoco cuando lo hacen Junts o Aliança Catalana (…) Lo único que le pido a la derecha catalana independentista es que Cataluña es diversa. Quizás les importa poco y les importa mucho más su corral, pero a mí no. A mí me importa Cataluña", ha explicado.

El portavoz de ERC se ha mostrado, en su línea habitual, muy crítico con la ultraderecha tanto española como catalana, señalando directamente a sus líderes, Santiago Abascal y Silvia Orriols.

"La diferencia entre la extrema derecha española y la extrema derecha catalana es la bandera. Los financian los mismos, dicen exactamente lo mismo... La victoria del fascismo en Cataluña es Silvia Orriols (…) Ni es independentista ni es patriota. No se puede ser independentista o patriota odiando, como mínimo, a la mitad de tu país (…) Silvia Orriols es una fascista igual que puede ser Abascal", del que también ha dicho que "no es ni español ni patriota".

El portavoz de ERC también ha hablado del derecho a la autodeterminación que el independentismo catalán lleva reclamando desde hace años y ha asegurado que es "de primero de izquierdas" y que "sería una gran noticia que Cataluña votara su futuro o estatus político".

En clave nacional, Rufián ha defendido la quita de deuda señalando que es un acto de solidaridad que puede beneficiar a todas las comunidades autónomas. "Me sorprende que comunidades autónomas del PP rechacen esa quita (…) Todo lo que negociamos es aplicable al resto de comunidades. La comunidad autónoma más infrafinanciada no es Cataluña, es la Comunidad Valenciana, gobernada por el PP. ¿Mazón quiere una financiación justa para su comunidad y su gente? No, porque la ha negociado Cataluña (…) Los nacionalistas excluyentes son ellos, no ERC", ha sentenciado.

Sobre los Presupuestos Generales del Estado, Rufián no ha confirmado si darán apoyo o no a las cuentas, pero sí que señalado que la negociación será complicada si antes no se cumplen los acuerdos sobre la financiación singular y el traspaso de Rodalies.

Los ataques de Sánchez al poder judicial

Rufián también se ha referido a la polémica de los últimos días relacionada con las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el poder judicial y las investigaciones que rodean a su entorno.

"Cuando escucho al presidente del Gobierno decir en una entrevista que los jueces hacen política le digo, bienvenido. Todo el mundo sabe que eso pasa (…) Me sabe mal que solo lo diga cuando le toca al PSOE. Y le sabe mal a mucha gente progresista de este país que ha sufrido decisiones políticas por parte de un poder judicial que durante prácticamente 40 años ha hecho política", ha señalado.

El espacio a la izquierda del PSOE

Justo antes de terminar el curso político y con el estallido del caso Koldo señalando a José Luis Ábalos y Santos Cerdán, Gabriel Rufián señaló la posibilidad de agrupar a todas las fuerzas de izquierdas, incluidas también las nacionalistas, en una sola lista de cara a unas hipotéticas elecciones generales.

"Con un PP y Vox que, según las encuestas, están en 200 diputados la pregunta es, ¿qué hacemos?", se pregunta un Rufián que señala que entiende que fuerzas como Bildu, BNG o Compromís piensen que les va a ir bien porque van a conseguir más diputados presentándose por separado, pero se vuelve a preguntar, "¿de qué te sirve si Abascal va a ser vicepresidente? ¿De qué le va a servir a la gente?".

"El votante de izquierdas necesita ilusión, si no se queda en su casa (…) Tenemos que hacer algo para ilusionar a la gente. Será complicado, pero me veo en la obligación", ha sentenciado.