CON RUBÉN AMÓN

La Cultureta Gran Reserva: Cayetana de Alba y Carmen Díez de Rivera

Los culturetas analizan las figuras de Cayetana de Alba y Carmen Díez de Rivera: aristocracia, política y dos maneras de ejercer el poder en la España de la Transición. A propósito del centenario de la duquesa y del libro de Carmen Domingo que recupera la figura de Díez de Rivera. Con Rubén Amón, Guillermo Altares, Isabel Vázquez, Rosa Belmonte y Sergio del Molino.

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