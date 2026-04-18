La presidenta de México asegura que "nunca ha habido" una crisis diplomática entre México y España

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo este sábado a su llegada a la cumbre de líderes progresistas de Barcelona que "no hay crisis diplomática" entre su país y España y "nunca" la ha habido.

"No hay crisis diplomática, nunca ha habido", dijo Sheinbaum, que asiste en Barcelona junto a otros líderes latinoamericanos como los presidentes de Brasil, Lula da Silva, y Colombia, Gustavo Petro, y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, a una cumbre en defensa de la democracia.

"Lo que es muy importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria", añadió.