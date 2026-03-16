El rey Felipe VI admite que hubo "mucho abuso" en la conquista de América

El rey Felipe VI ha admitido que hubo "mucho abuso" en la conquista de América, unos hechos que con el actual criterio "no pueden hacernos sentir orgullosos". Así lo ha señalado durante una visita no oficial a la exposición 'La mujer en el México indígena' en el Museo Arqueológico Nacional ante el embajador de México Quirino Ordaz.

Durante el recorrido por la muestra, el monarca ha afirmado que hay que conocer estos hechos "en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso". De esta manera se podrán "sacar lecciones, porque también ha habido luchas, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día".

Así las cosas, Felipe VI ha detallado que "los propios Reyes Católicos, la reina Isabel, con sus directrices, las leyes indias, todo el proceso legislativo... Hay un afán de protección que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso".

Vox rechaza las declaraciones del Rey

Estas declaraciones por parte del monarca han calado en la formación que lidera Sanitago Abascal, donde reconocen estar "estupefactos". Ha sido el eurodiputado de Vox Hermann Terstch quien ha rechazado las palabras de Felipe VI. "Estamos estupefactos (...) Francamente, somos muchos los que no entendemos su formal y casi habitual adhesión a las tesis de quienes solo buscan daño y desprecio para la historia de España y el presente de los españoles", ha sentenciado en X.

Esta ha sido la primera vez que Felipe VI se ha pronunciado sobre esta cuestión, pese a los reiterados llamamientos que en los últimos años le había venido haciendo el anterior presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para que hubiera una disculpa por parte de la Corona ante los "agravios" cometidos durante la Conquista.

De hecho, la falta de respuesta a la carta que el mandatario remitió a Felipe VI en marzo de 2019 fue la razón por la que la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, no invitó al monarca español a su toma de posesión en octubre de 2024.