El giro internacional a la izquierda que busca Sánchez con la cumbre de líderes en Barcelona: "Su 'no a la guerra' es más beligerante"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez está cómodo en su traje de líder internacional, ejerciendo de némesis de Trump en Europa y de freno de la ultraderecha. Un perfil que sigue puliendo, en ocasiones con un excesivo contorsionismo, como el que hemos visto esta semana en China en su encuentro con el presidente Xi Jinping.

Este sábado el presidente hará de anfitrión en Barcelona de un puñado de líderes del progresismo mundial como el brasileño Lula da Silva, la mexicana Sheinbaum con la que sigue recosiendo heridas, el uruguayo Orsi o el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, antiguo compañero del socialismo ibérico. Sánchez mira fuera y, de paso, desvía el foco dentro de una política doméstica abrasada por su debilidad parlamentaria o los casos de corrupción.

El Sánchez más internacional

Este encuentro responde a un cambio de paradigma en la política exterior del Ejecutivo español. Detrás de la frase "China y España estamos en el lado correcto de la historia", que pronunció el primer hombre chino en la que fue ya la cuarta visita de Sánchez al gigante asiático, existe una estrategia diseñada que despierta ciertos recelos entre el resto de líderes europeos. Ningún otro gobernante occidental ha realizado tantos viajes hasta China en tan poco tiempo.

El líder del PSOE pretende aplicar el giro a la izquierda que realizó hace unos meses en política nacional al panorama global. Su 'no a la guerra' es más beligerante que el que han planteado el papa, Meloni o el resto de líderes europeos. Sánchez se siente más cómodo junto a los líderes progresistas latinoamericanos como Claudia Sheinbaum, Lula da Silva o Gustavo Petro.

Todos ellos se encontrarán en una cita que se suma al firme de 'no a la guerra', su viaje a China, el posicionamiento de España frente a la masacre en Palestina, el plante a la OTAN o el enfrentamiento con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agudizado con la guerra de Irán, forma parte de una declaración de intenciones en un momento de redefinición del orden internacional.