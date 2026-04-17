Los 30 son el "prime" de Europa FM: Ramón Redondo celebra tres décadas de la cadena en La Brújula

Europa FM cumple 30 años y lo hace en lo que su director de Formatos musicales, Ramón Redondo, define como "su mejor momento": una década treintañera que, para la cadena de Atresmedia Radio, no es solo un ejercicio de nostalgia, sino un punto de inflexión para reafirmar su fórmula musical y su apuesta por una audiencia entre los 30 y los 40 años.

En una conversación con Rafa Latorre en La Brújula, Redondo mezcla anécdotas de 1996, recuerdos de fenómenos efímeros y la apuesta por artistas contemporáneos que han encontrado su "prime" una vez superada la treintena, para sostener que la cadena está en su mejor ciclo sonoro y de audiencia.

Un "club de los 27" y un himno atemporal

En el inicio de la entrevista, Ramón Redondo entrelaza el aniversario con el simbolismo de la edad en la música: "Ya no seremos del club de los 27, pero sí podemos hacer nuestra la consigna de que los 30 son los nuevos 20", apunta. Recuerda que las décadas pasadas, como los 20, se asumían como el "punto álgido" del talento, pero hoy hay muchos artistas que dan lo mejor de sí a partir de los 30, como Rigoberta Bandini o C Tangana, cuya carrera se consolida en esa etapa.

De "La Macarena" a C Tangana

Rafa Latorre le incita a reflexionar sobre 1996, año en que nace Europa FM, y Redondo recuerda éxitos mundiales como "La Macarena" y la presencia de bandas de teenagers creadas en "laboratorio", con castings y selecciones muy artificiales.

"Tuvieron su momento y nos hicieron felices, pero ahora lo veo más como un ejercicio de nostalgia puntual, para bodas o eventos", reconoce. En contraste, elogia la figura de artistas como C Tangana, que se consagra con el álbum 'El Madrileño' cuando ya ha pasado los 30, o Dani Fernández, que tras una trayectoria larga reivindica su hueco llenando estadios y festivales.

Los 30 como "prime" de la audiencia

Redondo explica que la audiencia de Europa FM se sitúa "en torno a la década de los 30 y 40 años", un colectivo que busca comodidad y confianza en la elección de música. "Los jóvenes ahora escuchan menos la radio, pero cuando crean familia, trabajan y se organizan su día, prefieren un sitio de confianza, un lugar donde sienten que la música les acompaña sin que tengan que buscarla", subraya.

Para él, el oyente es un "prescriptor" que elige la música, pero en la radio encuentra un "curador" con criterio que le ofrece un mix de éxitos contemporáneos y temas de los últimos veinte años que le alegran el día.

Cuerpos especiales y el humor necesario

Rafa Latorre elogia el programa 'Cuerpos Especiales' y el director de La Brújula denota su seguimiento del mismo: "Es un programa bien cachondo, bien humorado, que al final lo necesitamos". El director de formatos musicales reconoce que la sintonía matutina de esos programas, unidos a la estabilidad de la audiencia, invita a hablar de "mejor momento" para la cadena y a usar el cumpleaños de Europa FM como "punto de inflexión" más que como ejercicio de nostalgia.

En palabras de Redondo: "Los 30 son la mejor década ahora mismo y, en nuestro planeta, estamos en nuestro prime".