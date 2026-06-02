Rafa Latorre, sobre el PP y Junts: "Pudiendo conformarse con ser narrador, saltaría a la escena como un actor torpón y sin un guion aprendido"

¿Tema zanjado? No se entiende muy bien porque pudiendo conformarse con el papel de narrador de lo que está ocurriendo, el PP se obstinaría en salta a la escena como un actor torpón y sin un guion bien aprendido.

Pedirle su apoyo a los socios de este gobierno en una moción de censura sería tanto como atenuar su responsabilidad en lo ocurrido, porque si Sánchez se ha mantenido hasta ahora en el gobierno es porque han sido sus socios quienes lo han sostenido y lo han convertido en el más longevo presidente de la democracia es porque sus socios lo han mantenido ahí.

Aunque parezca paradójico ha sido precisamente su debilidad la que le ha dado una vida tan larga, porque nunca los independentistas se habían encontrado con un presidente tan vulnerable a la coacción en la Moncloa y a eso no van a renunciar. De hecho la presentacion de un moción de censura solo abriría una nueva puja en la que Sánchez es quien está dispuesto a llegar.

De manera que el único sentido que tendría una moción para el PP es para dirigirse a los españoles y no a los grupos parlamentarios.

Pensar que a Junts le importa la corrupción es tanto como ignorar que se enorgullecen de la malversación que sufragó el procés o que todo el clan Pujol esta a la espera de una sentencia.

En cuanto al PNV, es tan paralizante el temor que tienen a que Bildu los arrolle que cabe esperar poca audacia de los jeltzales.

Suponemos que la peripecia de la moción instrumental termina así, como una escaramuza que ha permitido distraer siquiera unos minutos de Telediario de los escándalos de corrupción del Gobierno.

Hoy Alberto Núñez Feijóo ha visitado el Cercle de Economía en Barcelona y no ha tenido un discurso complaciente, porque ha empezado diciéndole a los empresarios catalanes que a él ya no le engañan. Ellos han correspondido con una invitación al suicidio político porque le han reclamado que se implique en la negociacion de un sistema de financiacion cuya base en la singularidad de Cataluña y que ha sido ya acordado con los independentistas.

Nuevas informaciones del caso fontanera

Es un delirio, es evidente que no hay conspiración de los jueces contra el Gobierno, más bien lo que se va demostrando es la existencia de una conspiración del partido del gobierno contra los jueces. Contra unos jueces y unos fiscales y unos policías y unos guardias civiles muy concreto y aqui si se pueden aportar nombres y apellidos.

Una investigación de la Sexta nos permite conocer al espécimen que ayudaba a la fontanera Leire Díez en su tarea para destruir civilmente a la juez Biedma. Se trata de un exjuez llamado Luis Sáenz de Tejada y digo exjuez porque fue apartado de la carrera. Les leo: Díez pactó una estrategia de difamación con un juez que había sido expulsado de la carrera judicial por malos tratos y que ahora se dedica a esparcir bulos en las redes. Ambos compartían un chat en el que iban pactando qué pasos dar.

Se trata del exmagistrado y youtuber Luis Sáenz de Tejada, quien está obsesionado con la jueza Beatriz Biedma que instruyó el caso del hermano de Pedro Sánchez. "Mira, jueza Biedma. Yo guardo aquí cositas", dijo en un vídeo. Además, se refería a ella como "violadora de derechos fundamentales", "represaliadora de abogados" o "persona que amenaza».

De Leire Díez aún queda mucho por descubrir y quedan pocas horas para que algunos detalles escabrosos sean revelados gracias al levantamiento del secreto de parte del sumario del caso fontanera.

Por si acaso el PSOE ya va reculando y reconociendo que relación es mucho más estrecha de lo que jamás ha reconocido. Porque Leire Díez ya no es solo la exmilitante. La verdad es que era algo del todo inverosimil. Leire Díez disfrutó de puestos de confianza muy bien remunerados en la administración socialista como la dirección de relaciones institucionales de Correos o la dirección de comunicación de ENUSA.

Nadie se cree que esta fuera una relación circunstancial y mucho menos después de saber que días después de que Pedro Sánchez enviara su carta a la ciudadanía se reunió entre otros con el número dos del gabinete del presidente, Pedro Sánchez.

Si quieren ver conspiraciones ahí tienen una, con nombres, apellidos, fuente de financiación, móvil y hasta audios porque Libertad Digital ha podido acceder a unos audios de esta pareja, la fontanera y el exmagistrado, en las que se adivinan aviesas intenciones y desde luego muy malos deseos para la juez Biedma. Pero el Gobierno sigue utilizando la mesa del Consejo de Ministros para señalar que la cloaca son los otros. Escuchen a la portavoz Elma Saiz.

El posible procesamiento del hermano de Sánchez

Y ahora que les hablábamos de la juez Biedma y del proceso al hermanísimo. Hoy nueva sesión del juicio y cuidado porque puede que se está alimentando la habitual ilusión testifical. Puede ser que todo salga bien para él, pero en el juicio se practicarán pruebas que tienen una mayor contundencia que cualquiera de los testimonios que hemos escuchado.

Por ejemplo, esto que se ha aportado hoy. O el mail del hermanísimo o que buscara piso

Puede salirle bien y en todo caso no se trata de lo más grave que habrá ocurrido entre otras cosas porque ni siquiera Sánchez era presidente del gobierno.

Hay quien piensa que un juicio es…