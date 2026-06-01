Rafa Latorre, sobre el Gobierno y la justicia: "El problema de un cuento no es la veracidad, si no la verosimilitud"

El cuento de la conspiración judicial que nos está contando el Gobierno tiene un problema muy serio de coherencia narrativa que lo hace del todo inverosímil. ¿Quién ha dado la orden para que todos los cuerpos del Estado actúen para derribar a este Gobierno? No me dirán que fue Aznar, con esa frase absolutamente tergirvesado del quien puede hacer que haga… porque eso le confiere los poderes de un superhombre.

Por otro lado hoy se cumplen 8 años desde que una sentencia judicial que condenaba al PP a pagar 250mil euros -repetimos, 250mil euros- como participe a título lucrativo de una trama de corrupción, sí, consiguió derribar a un Gobierno.

Hoy se ha hecho pública parte del sumario del caso fontanera que instruye alguien tan poco dudoso como el juez Pedraz. Todavía no ha podido ser revisado por las partes y será un documento muy extenso, pero ya les podemos decir a lo que apunta porque lo anticipa el auto de imputación de notables hombres y mujeres y socialismo.

Que si hubo aquí una conspiración, nació en Ferraz, contó con un cuantioso apoyo financiero de procedencia desconocida, con una estructura de chiringuitos como el de Gaspar Zarrías y llegó al extremo mafioso de investigar a la juez Biedma y su familia para acabar con ella mediante el muy democrático método del asesinato civil.

Eso quiso hacer y no pudo la fontanera Leire Díez, con la ayuda del empresario Pérez Dolset y las directrices de Santos Cerdán, al que hoy le han preguntado por ello cuando fue a firmar al juzgado de Tafalla, al que tiene que acudir los días 1 y 15 de cada mes.

Las declaraciones de Cerdán sobre la corrupción

Hombre, que un secretario de Organización de Sánchez duerma en Soto del Real y otro tenga que fichar el juzgado cada 15 días es un síntoma de putrefacción avanzada de un partido. Pero no crean que Pedro Sánchez va a rendirse al principio de realidad y va a dejar de bloquear el poder Ejecutivo, que es en lo que está, en la ocupación física del poder.

Las declaraciones pueden parecer voluntaristas… esta épica de la resistencia… pero luego están los hechos. Y el Gobierno ha tomado una decisión que apunta a una cierta ambición de prevalecer. El ministerio de Hacienda ha remitido una carta a las diferentes comunidades autónomas del régimen común y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para comunicarles el inicio de una ronda de reuniones bilaterales para preparar el nuevo sistema de financiación autonómica. Esto de las reuniones bilaterales es fantástico, porque es para que no parezca que la única relación bilateral real es con Cataluña que, de facto, ha dejado de pertenecer al régimen común gracias a la relación privilegiada de los independentistas con este Gobierno.

En cualquier caso, una empresa ambiciosa. Un Gobierno que no puede aprobar el Estatuto de Becario y que aspira a acordar con 11 comunidades y dos ciudades autónomas del PP un nuevo sistema de financiación que ya ha pactado antes con los nacionalistas de Cataluña.

8 años después de la moción de censura a Rajoy

Justo hoy se cumplen 8 años desde la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al poder porque era tan urgente acabar con la corrupción del PP que no se podía esperar a las elecciones. Hoy es Feijoo quien trata de urdir una moción instrumental que conduzca a unas elecciones inmediatas, eso promete. No una mayoría alternativa y funcional para terminar la legislatura, sino un liderazgo circunstancial que le quite a Sánchez la manija de la disolución de las Cortes y que desbloquee el Gobierno mediante unos comicios anticipadas.

Feijóo se ha puesto a contar y le salen 184 los que se han pronunciado a favor de poner fin a la legislatura.

Esto le decía a Ana Rosa en Telecinco. Ahora bien, no va a presentar la moción hasta que tenga las garantías de que va a ganarla. Ahora… ¿votará Junts o el PNV una mocion junto a Vox para desalojar a Sánchez? El PP ya señala que no formaría un gobierno con Vox, sino que iría a elecciones.

No continuaría la legislatura sino que le pondría fin. Pero el problema que tienen PNV y Junts es cómo explicarles estas sutilezas a sus electorados y que no le compren a Bildu o a Esquerra su previsible campaña acerca del entreguismo de las derechas nacionalistas a las derechas centralistas y la culpa de haber derribo al presidente más rentable para los nacionalistas que ha existido jamás. Y quizás que existirá.

Hablamos sí, del hermano del afamado compositor David Azagra.

Miren, hoy se ha producido una decisión judicial en el caso del hermanísimo que no casa precisamente con la lógica del golpe judicial contra el Gobierno. La primera decisión que ha tomado la Audiencia de Badajoz ha sido exculpar a David Azagra del delito de nombramiento ilegal.