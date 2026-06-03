Rafa Latorre, sobre el caso Leire Díez: "Una trama mafiosa residenciada en Ferraz que actuaba para proteger los intereses del presidente"

Hay veces en que no es necesaria una sentencia. Porque da igual en qué tipo delictivo encaja cualquiera de las actuaciones descritas en el sumario del caso fontanera, ahora mismo da igual cuál sea la consecuencia penal, basta con saber que se han producido estos hechos para que sea del todo insoportable la continuidad de Pedro Sánchez en el poder.

Y los hechos están sostenidos por una armazón muy sólida de indicios.

Hoy se ha hecho público parte del sumario del caso de Leire Díez y hoy sabemos que:

Después de la carta a la ciudadanía de Sánchez, Santos Cerdán montó y dirigió desde Ferraz una cloaca destinada a la coacción y el soborno de jueces, fiscales, policias, guardias civiles, testigos y policias.

Que desde Interior se impartió una orden para que las fuerzas de seguridad se pusieran de perfil en las investigaciones de casos que afectan al Gobierno.

Que se destinó dinero de la campaña de las elecciones europeas para la compra de audios comprometedores del negocio de prostíbulos y saunas del suegro del presidente del gobierno.

Que se mantuvo una reunión en la sede central del partido con una persona que podría ayudar a montarle un escándalo sexual a un fiscal y que a este mismo fiscal se le intentó sobornar para que cerrara en falsos investigaciones que afectaban al PSOE.

Esta es solo una cata de un sumario que describe una trama mafiosa residenciada en Ferraz y que actuaba para proteger los intereses del presidente del Gobierno.

Más detalles y reacciones sobre el caso fontanera

Es difícil saber por dónde empezar… desde luego uno siente una cierta parálisis ante la idea de jerarquizar esta información en función de su gravedad. Así que lo trataremos hacer es ofrecerles un relato coherente de lo que cuenta el sumario del caso fontanero, conocido hoy en parte.

En primer lugar, Leire Díez no es una militante cualquiera que en un exceso de entusiasmo se dedicara a trastear por ahí. Leire Díez actuaba bajo la dirección de Santos Cerdán, que antes de ingresar en la cárcel por presunta corrupción era el número dos del partido, el secretario de Organización.

Leire Díez se reunió al menos tres veces con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y también mantuvo dos reuniones con la Fiscalía General del Estado.

Empecemos por la Guardia Civil. Lo que sostiene el sumario es que la fontanera instó a la directora de la Guardia Civil iniciara una investigación interna contra la UCO. Es decir, que emprendiera una persecución contra aquellos servidores del cuerpo que se había atrevido a investigar los escándalos del Gobierno.

Por de pronto si esto es cierto. Fernando Grande Marlaska ha mentido. Hace seis días.

Ni una ni dos ¡… lo que esta diciendo la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil es que Mercedes González recibió tres veces a Leire Díez y mantuvo con ella conversaciones que luego terminó borrando.

Luego el ex jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) Rafael Yuste Arenillas describió ante los investigadores del caso las presiones que recibió de los mandos designados por Interior para que no impulsaran las investigaciones que cercaban al PSOE y al Gobierno. La consigna fue que debían ponerse "de perfil" en casos con repercusión política como el del hermano del presidente del Gobierno.

Miren aquí hace tiempo les venimos diciendo que el caso del hermanísimo no es ni de lejos lo más grave. De hecho, en el marasmo de corrupción y prácticas mafiosas es algo menos que una anécdota. Porque cuando presuntamente le crearon un puesto a medida para enchufarlo Sánchez ni siquiera era presidente. Pero esto es como el que atraca una tienda de chucherías y luego en la huida atropella a cuatro personas.

Es más grave coaccionar a la juez que instruye el caso que el caso en sí y los indicios recabados por la investigación informan que el sicariato de Ferraz montó una persecución civil de la juez Biedma por atreverse a investigar el enchufe del hermano de Pedro Sánchez.

Los investigadores consideran evidente que mantenía "interlocución, directa o indirecta, con algún miembro de la Fiscalía General del Estado". "Esto va a hacer que el presidente me adore", comentó la fontanera al respecto de uno de esos encuentros, que consideraba fundamental. La Guardia Civil desliza que algunas de las gestiones de la trama tuvieron éxito.

Y luego lo de las saunas… La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha encontrado una factura que demuestra que el PSOE desvió 18.125 euros de una campaña electoral para financiar a las cloacas de Ferraz. El partido entregó los fondos a una colaboradora de Leire Díez, la periodista Patricia López, por haberle suministrado durante los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez unas grabaciones de Villarejo sobre las saunas del suegro del presidente del Gobierno.

El documento de pago fue emitido por el medio Crónica Libre, que era propiedad de Patricia López y Leire Díez, y fue abonada por Iki Group Communications SL, una agencia de medios de Barcelona que colabora en campañas del PSOE.

La pregunta es, ¿caerá el gobierno después de estas revelaciones?

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