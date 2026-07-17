"Es eterna": el emotivo mensaje de Rafa Latorre en su último programa al frente de La Brújula

Durante cuatro años de manera ininterrumpida, la voz de La Brújula ha sido el periodista Rafa Latorre. Con una inigualable trayectoria, Latorre se puso al frente del micrófono verde en 2022. Desde entonces, el programa ha sumado oyentes de manera indefinida hasta alcanzar datos que prueban su excelencia y rigor periodísticos.

A partir de la nueva temporada, que será en septiembre, Latorre tomará el relevo de las mañanas de Onda Cero y se convertirá en la voz referente del primer tramo de Más de uno. Y es que, tras el cambio de Carlos Alsina al segundo tramo, será el actual director de La Brújula quien acompañe a los más madrugadores ofreciéndoles toda la información de actualidad.

La Brújula es eterna

Hoy, viernes 17 de julio de 2026, ha sido el último programa de Rafa Latorre como director de La Brújula. Se ha emitido el último monólogo de las ocho con la voz del periodista que ha acompañado durante cuatro años a los oyentes de Onda Cero en el tramo de 19:00 a 23:30 horas. "No nos vamos a despedir... ¡Cómo nos vamos a despedir si La Brújula continúa!", ha dicho Latorre al inicio del programa. "Continúa y estará 35 años más en antena, y otros 35 después. La Brújula es eterna. Cuando nosotros llegamos, La Brújula ya estaba ahí y cuando nos vamos, pues seguirá ahí".

Es la última Brújula de mi temporada

A pesar de la continuidad del programa en el futuro, lo cierto es que este viernes ha sido el último programa de Latorre al frente. "Es la última Brújula de mi temporada, pero el lunes se viene aquí José Miguel Azpiroz, que tiene unas ganas de hacer radio...".

Ahora los oyentes de Latorre podrán encontrarle en el tramo madrugador, de lunes a viernes, en Más de uno. "Cuando regresemos el 31 de agosto, será en un nuevo destino. Pero ustedes están ahí al otro lado del transistor, que es lo que nos anima. Nos han hecho mucha compañía; esperamos que nosotros también se la hiciéramos a ustedes durante todo este tiempo".