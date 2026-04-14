Rufián analiza el escrito del juez Peinado sobre Begoña Gómez y avisa al PSOE: "Con su pan se lo coman"

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha analizado la resolución, de 39 páginas, del juez Peinado en la que procesa a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

A través de un mensaje en su perfil de la red social X, Rufián ha analizado el escrito del juez y ha lanzado un aviso al PSOE: "Con su pan se lo coman".

es la peor exposición de motivos jamás escrita de la historia

En cuanto a lo que ha expuesto el juez sobre Begoña Gómez, para Rufián es "la peor exposición de motivos jamás escrita de la historia". El portavoz de ERC ha asegurado en X que hay una parte copiada literalmente de una revista judicial.

También critica la acusación que hace el juez a la mujer del presidente por malversación y ha señalado que la imputación se da por el envío de un mail escrito por la asesora de Begoña Gómez. Sobre esto, el diputado de ERC reflexiona que si un funcionario utilizara el teléfono de su trabajo, también podría ser malversación.

Un juez "amonestado por la Audiencia Nacional"

Rufián ha mencionado a Mariano Rajoy y ha dicho que el expresidente "cargó los cuidados de su padre a los Presupuestos Generales del Estado" y "aquí no pasó nada". Además, ha asegurado que el juez Peinado tiene "vínculos probados con el PP y FAES" y que ha sido amonestado por la Audiencia Nacional varias veces por "forzar" este caso.

el CGPJ podría haber hecho mucho más para frenar esta vergüenza

Por último, el portavoz de ERC ha avisado al PSOE y le ha reprochado que se repartiera el CGPJ con el PP. Rufián ha querido dejar claro que avisaron al PSOE "1.000.000 de veces". "Ahora con su pan se lo coman", ha sentenciado el diputado en su reflexión.