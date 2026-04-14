Pedro Sánchez, sobre el procesamiento de Begoña Gómez: "Le pido a la Justicia que haga justicia"

El juez Peinado dio por cerrada este lunes la instrucción del caso Begoña Gómez, y ha procesado a la mujer del presidente del Gobierno por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, dejando fuera el delito de intrusismo profesional, que sí le atribuía en un principio.

Peinado decidió archivar el presunto delito de intrusismo profesional "al no haber más que un indicio endeble, no habiendo indicios plurales y sólidos".

Dos años de instrucción

El magistrado cierra así una instrucción que ha durado casi dos años y poco antes de que él se jubile en septiembre. Peinado insiste en que Begoña Gómez se siente ante un jurado popular para que sentencie si ha cometido estos delitos, pese a los pronunciamientos en contra de la Audiencia Provincial de Madrid, que entiende que la pretensión de que comparezca ante un jurado popular carece de la necesaria fundamentación.

Pide justicia

El presidente del Gobierno ha sido preguntado por la imputación de su esposa en la rueda de prensa posterior a su reunión con el presidente de China. Una reunión a la que ha seguido un banquete oficial organizado por Xi y al que ha asistido Begoña Gómez, ya que ha acompañado a su esposo en este viaje a China y ha participado en otros actos incluidos en la agenda del presidente del Gobierno.

Pedro Sánchez ha dicho que le pide a la Justicia que haga justicia.

como estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio, no tengo que decir nada más

"Ayer conocimos esta nueva noticia y lo que le pido a la Justicia es que haga justicia", ha asegurado el presidente del Ejecutivo. Además, ha dicho estar convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio.

Preguntado en una segunda ocasión por este asunto, el jefe del Ejecutivo ha respondido que ya había contestado.