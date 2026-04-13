La primera reacción del PSOE a la imputación de Begoña Gómez: "El mismo día que el investigado del caso Kitchen identifica a Mariano Rajoy"

Este lunes, el juez Juan Carlos Peinado, que llevaba el caso Begoña Gómez, ha dado por finalizada la instrucción. El magistrado ha procesado a la mujer del presidente del Gobierno por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

Una decisión que no ha sentado bien en el seno del Partido Socialista, que critica que el auto haya visto la luz el mismo día "en el que el principal investigador del caso Kitchen haya identificado a Mariano Rajoy con algunos de los apodos que utilizaban los implicados en la trama". Así lo han indicado fuentes del PSOE después de que el juez haya decidido procesar a la esposa de Pedro Sánchez.

El auto se ha publicado horas después de que el responsable de la investigación policial de la Operación Kitchen haya ratificado este lunes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que la presunta trama se refería al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy como 'El Asturiano'.

Quizá ahora se entienda mejor por qué Moreno Bonilla ha decidido prescindir de Rajoy

"Quizá ahora se entienda mejor por qué Moreno Bonilla ha decidido prescindir de Rajoy e incluso de Aznar en la campaña andaluza", reprochan los socialistas. Aun así, la formación reitera que la instrucción contra Gómez ha sido desde el principio "errática y prospectiva, corregida por la Audiencia Provincial de Madrid en al menos 13 ocasiones".

Los socialistas también señalan "la inquina con la que se ha perseguido a Begoña Gómez y la pasividad con la que se investiga a Alberto González Amador", pareja de Isabel Díaz Ayuso, "investigado por varios delitos y de quien esperamos un informe patrimonial". Al margen de las críticas, el PSOE insiste en que "la actividad profesional de la mujer del presidente del Gobierno es intachable" y confían en que "la verdad terminará imponiéndose".

Indignación en Moncloa

Lo cierto es que la decisión del juez Peinado también se ha criticado en Moncloa. El Gobierno ha recibido con "indignación" el procesamiento de Begoña Gómez el mismo día en el que el jefe del Ejecutivo y su mujer se encuentran de viaje oficial en China.

Cuenta Europa Press que fuentes de Moncloa aseguran que en el interior del Gobierno existe un gran malestar por el auto y por "algunas expresiones contenidas en el mismo". Afean así que el magistrado se haya referido a este caso como "conductas que provienen de palacios presidenciales" y que "parecen más propias de regímenes absolutistas por suerte ya olvidados".

En este punto cabe recordar que Sánchez ya ha expresado en varias ocasiones su discrepancia con la investigación de Peinado, insistiendo en que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Según indican, "no es casual" que la publicación del auto coincida con el viaje oficial.