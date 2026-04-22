ENTREVISTA EN MÁS DE UNO

Carlos Alsina entrevista a Salvador Illa, president de la Generalitat de Cataluña

El president de la Generalitat responde a las preguntas de Alsina a partir de las 9:00 horas de este miércoles.

ondacero.es

Madrid |

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante un pleno del Parlament.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante un pleno del Parlament. | EFE/Andreu Dalmau

A partir de las 9:00 horas de la mañana de este miércoles, Alsina entrevista desde el Palau de la Generalitat a Salvador Illa. El president responde a las preguntas del director y presentador de Más de uno.

El pasado mes de marzo, el Govern de Illa retiró el proyecto presupuestario que se tenía que votar esa misma semana y se dio más tiempo para negociar con ERC, que promete su apoyo antes del verano. El propio president de la Generalitat compareció explicar con detalle las razones por las que decidieron retirar la propuesta de presupuestos. "Como saben, Cataluña ha dispuesto de unos presupuestos actualizados desde 2023, y ahora la escalada bélica nos obliga a estar preparados, decididos y a hacerlo con la máxima responsabilidad".

Illa explicó también que "esta es una responsabilidad compartida, trabajar juntos para que se apruebe un nuevo presupuesto que se ajuste a la realidad actual. Eso que advertimos como una situación de riesgo se ha convertido en una realidad que no podemos obviar. Cataluña tiene que estar preparada económica y socialmente para hacer frente a cualquier escenario".

Otro de los temas a debate de estos últimos días es el plan de regularización masiva de migrantes por parte del Gobierno. El Govern de la Generalitat aprobó este martes un paquete de medidas para acompañar el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes que sitúa la lengua como "herramienta de integración" e incluye 50.000 nuevas plazas más de las que estaban previstas para aprender catalán durante este año.

Así lo anunció la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consell Executiu, en la que ha asegurado que Cataluña "está preparada" para un proceso del que se pueden beneficiar entre 120.000 y 150.000 personas.

El president de la Generalitat responde sobre estos y otros temas a Carlos Alsina.

En directoActualizado a las

La presunta investigación al jefe de gabinete de Illa

La consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, no concretó cuándo conoció el Govern la investigación judicial abierta al jefe de gabinete del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, Eduard Rivas, por presuntas irregularidades cuando era alcalde de Esparreguera (Barcelona).

"No le puedo dar una fecha cierta. En estos casos, la notificación es a la persona o personas investigadas. En cualquier caso, no puedo dar una fecha exacta de conocimiento", ha dicho al preguntársele por esta cuestión en la rueda de prensa tras el Consell Executiu, y tampoco ha concretado si han conocido el caso este mismo martes.

El Govern de Illa suma 50.000 plazas de catalán ante la regularización de migrantes

Otro de los temas a debate de estos últimos días es el plan de regularización masiva de migrantes por parte del Gobierno. El Govern de la Generalitat aprobó este martes un paquete de medidas para acompañar el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes que sitúa la lengua como "herramienta de integración" e incluye 50.000 nuevas plazas más de las que estaban previstas para aprender catalán durante este año.

Así lo anunció la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consell Executiu, en la que ha asegurado que Cataluña "está preparada" para un proceso del que se pueden beneficiar entre 120.000 y 150.000 personas.

Los Presupuestos de Cataluña

El pasado mes de marzo, el Govern de Illa retiró el proyecto presupuestario que se tenía que votar esa misma semana y se dio más tiempo para negociar con ERC, que promete su apoyo antes del verano. El propio president de la Generalitat compareció explicar con detalle las razones por las que decidieron retirar la propuesta de presupuestos. "Como saben, Cataluña ha dispuesto de unos presupuestos actualizados desde 2023, y ahora la escalada bélica nos obliga a estar preparados, decididos y a hacerlo con la máxima responsabilidad".

Illa explicó también que "esta es una responsabilidad compartida, trabajar juntos para que se apruebe un nuevo presupuesto que se ajuste a la realidad actual. Eso que advertimos como una situación de riesgo se ha convertido en una realidad que no podemos obviar. Cataluña tiene que estar preparada económica y socialmente para hacer frente a cualquier escenario".

Alsina entrevista a Salvador Illa a las 9:00h

A partir de las 9:00 horas de la mañana de este miércoles, Alsina entrevista desde el Palau de la Generalitat a Salvador Illa. El president responde a las preguntas del director y presentador de Más de uno.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer