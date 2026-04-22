Carlos Alsina entrevista a Salvador Illa, president de la Generalitat de Cataluña

A partir de las 9:00 horas de la mañana de este miércoles, Alsina entrevista desde el Palau de la Generalitat a Salvador Illa. El president responde a las preguntas del director y presentador de Más de uno.

El pasado mes de marzo, el Govern de Illa retiró el proyecto presupuestario que se tenía que votar esa misma semana y se dio más tiempo para negociar con ERC, que promete su apoyo antes del verano. El propio president de la Generalitat compareció explicar con detalle las razones por las que decidieron retirar la propuesta de presupuestos. "Como saben, Cataluña ha dispuesto de unos presupuestos actualizados desde 2023, y ahora la escalada bélica nos obliga a estar preparados, decididos y a hacerlo con la máxima responsabilidad".

Illa explicó también que "esta es una responsabilidad compartida, trabajar juntos para que se apruebe un nuevo presupuesto que se ajuste a la realidad actual. Eso que advertimos como una situación de riesgo se ha convertido en una realidad que no podemos obviar. Cataluña tiene que estar preparada económica y socialmente para hacer frente a cualquier escenario".

Otro de los temas a debate de estos últimos días es el plan de regularización masiva de migrantes por parte del Gobierno. El Govern de la Generalitat aprobó este martes un paquete de medidas para acompañar el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes que sitúa la lengua como "herramienta de integración" e incluye 50.000 nuevas plazas más de las que estaban previstas para aprender catalán durante este año.

Así lo anunció la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consell Executiu, en la que ha asegurado que Cataluña "está preparada" para un proceso del que se pueden beneficiar entre 120.000 y 150.000 personas.

El president de la Generalitat responde sobre estos y otros temas a Carlos Alsina.