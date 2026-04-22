El Ayuntamiento de Alzira llevará a la Fiscalía al responsable por el incendio en les Valletes de Gallo

El Ayuntamiento de Alzira reclamará responsabilidades penales por el incendio que la semana pasada afectó a una zona de masa forestal en Les Valletes de Gallo, un paraje que forma parte de la Serra de les Agulles.

El origen del fuego, se debió a una quema agrícola mal apagada en una parcela, algo que, como ha insistido el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, pone en peligro la masa forestal pero también viviendas y personas.

En este sentido, el primer edil ha señalado que el consistorio se suma a la investigación abierta por la Conselleria de Medio Ambiente tras el incendio y ha expresado su intención de remitir el caso a la fiscalía. Además, ha indicado que este tipo de acciones suponen penas altas, como la que recientemente se dictó para un caso similar contra el causante de un incendio en l’Eixavegó.

Por otro lado, Domínguez ha lamentado la Conselleria de Medio Ambiente no haya declarado la emergencia de sanidad forestal en una de las zonas de les Valletes de Gallo, solicitada hace casi un año, que hubiera permitido tener recursos para retirar una gran cantidad de pinos muertos existente y reducir así el riesgo de incendio forestal en la Serra de les Agulles.