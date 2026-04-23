El juicio del caso Kitchen, en directo: declaran Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal

"Nunca supe nada de fondos reservados, ni de operaciones"

La defensa de Jorge Fernández Díaz pregunta a Rajoy si el ministro de Interior participa en la gestión de fondos reservados autorizando algún pago: "Ni firmé, ni autoricé, ni estuve un solo día gestionando los fondos reservados. No es función del ministro", ha dicho, a lo que ha respondido de nuevo que un ministro no debe seguir operaciones policiales: "Sería absurdo. Supongamos que hay una operación de narcotráfico y hay que fichar a un confidente, ¿quién va a fichar? Sería terrible. Ese confidente, solo el policía que lo consigue, si no sería muy difícil que hubiera confidentes. Lo he vivido en la lucha contra ETA, ¿a quién se le ocurre que me lo dijeran a mí? Da la sensación de que no queremos ser conscientes de cuál es la función de un ministro, que no es saber en qué se gasta el dinero, ni las operaciones. Jamás supe nada de confidentes, ni de operaciones, ni de fondos reservados, y estuvo un tiempo muy difícil en el Ministerio del Interior".