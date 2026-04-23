El juicio del caso Kitchen, en directo: declaran Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal
El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy vuelve a la Audiencia Nacional para declarar como testigo en el juicio del caso Kitchen y a enfrentarse al fantasma de las siglas 'M.R' de los papeles de Bárcenas.
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La relación de Cospedal con Villarejo
"Conocí a Villarejo en el año 2009, me lo presenta mi marido. Él tenía interés en conocerme, le pidió conocerme, y me pareció bien. Estaba en excedencia. Durante diez años, pensé que no habían sido más de cuatro veces, pero durante ocho o nueve ocasiones tuve comunicación con él. Cuando me lo presentan, creo recordar que era un policía en excedencia que tenía empresas y recién condecorado por el entonces ministro de Interior. Si todos tuviéramos una bola de cristal, seguramente actuaríamos de otra manera, pero era una persona que era bien considerada".
Cospedal: "Voy a contestar a todo"
La exsecretaria general popular asegura que contestará "a todo" y ya comienzan las preguntas por parte de la abogada del PSOE.
Comienza la declaración de Cospedal
Termina la declaración de Mariano Rajoy como testigo y comienza ahora la de María Dolores de Cospedal, la exsecretaria general del Partido Popular, también en condición de testigo.
"Bárcenas no era trigo limpio"
"La ruptura se produjo porque llegamos a la conclusión de que Bárcenas no era trigo limpio. A mí no me recriminó nada, pero recorría Madrid diciendo que seguían los mismos fiscales, mismos policiales, cosas de la vida misma. Naturalmente, siguieron los mismos y le dediqué a eso el tiempo que pueda estar en la cabeza de cualquier persona sensata, cero segundos".
"Nunca supe nada de fondos reservados, ni de operaciones"
La defensa de Jorge Fernández Díaz pregunta a Rajoy si el ministro de Interior participa en la gestión de fondos reservados autorizando algún pago: "Ni firmé, ni autoricé, ni estuve un solo día gestionando los fondos reservados. No es función del ministro", ha dicho, a lo que ha respondido de nuevo que un ministro no debe seguir operaciones policiales: "Sería absurdo. Supongamos que hay una operación de narcotráfico y hay que fichar a un confidente, ¿quién va a fichar? Sería terrible. Ese confidente, solo el policía que lo consigue, si no sería muy difícil que hubiera confidentes. Lo he vivido en la lucha contra ETA, ¿a quién se le ocurre que me lo dijeran a mí? Da la sensación de que no queremos ser conscientes de cuál es la función de un ministro, que no es saber en qué se gasta el dinero, ni las operaciones. Jamás supe nada de confidentes, ni de operaciones, ni de fondos reservados, y estuvo un tiempo muy difícil en el Ministerio del Interior".
"La operación policial se adecuó a la legalidad"
"Luego conocimos que hubo una operación policial, cuyo objetivo era coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros. Eso era operación policial, ni el ministro, ni el secretario de Estado, ni el presidente están en esas operaciones. Estoy seguro de que esa operación se adecuó totalmente a la legalidad. No me interesé porque yo no sabía que se producía esa operación, me enteré después. Salí del Gobierno en el 2018, nadie me preguntó nunca en el Parlamento sobre estos asuntos. En un asunto del que nos enteramos todos después. De la operación me enteré en 2021 cuando un policía dijo que nadie le había dado instrucciones para buscar papeles, sino para buscar el dinero de Bárcenas y los testaferros".
Rajoy niega una relación con Villarejo
El expresidente del Gobierno también ha negado que tuviera ninguna relación con el excomisario Villarejo.
Rajoy, "tranquilo" por posibles grabaciones de Bárcenas
"Estoy absolutamente tranquilo. Si el señor Bárcenas tuviera grabaciones mías, las hubiera dado a conocer como dio a conocer otros documentos".
Rajoy niega que triturara en presencia de Bárcenas la última hoja de la contabilidad B
El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha negado en la Audiencia Nacional que metiera en una trituradora la última hoja de la contabilidad b del PP en presencia del extesorero Luis Bárcenas, como éste mismo ha asegurado que dejó registrado en un audio que le fue sustraído en la operación Kitchen. La abogada del PSOE Gloria de Pascual ha iniciado el interrogatorio preguntando al expresidente y exlíder del PP por el nombre en el que figuraba en papeles de Bárcenas y también por los apodos con los que uno de los acusados en esta operación, el excomisario José Manuel Villarejo, se refería a Rajoy, según declaró ante el tribunal el investigador de Asuntos Internos que investigó este procedimiento.
Rajoy, sobre M.Rajoy: "Me llamo Mariano Rajoy y luego cada uno me llama como quiere"
El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, al ser preguntado por apodos para referirse a él como M.Rajoy, 'El Asturiano o 'El Barbas', que él se llama Mariano Rajoy, "como todo el mundo sabe". "Y luego cada uno me llama como quiere, por lo tanto pregúntele a ellos", ha completado.
La salida de Bárcenas del PP
"A partir de que salieron los papeles se decidió que Luis Bárcenas saliera del partido", añade Rajoy al ser preguntado de nuevo por la relación con el extesorero popular. La magistrada ha llamado al orden a la abogada y le ha pedido ceñirse a los hechos y no a la relación entre Rajoy y Bárcenas.
"Bárcenas no era persona de confianza"
"Fue durante muchos años gerente y luego tesorero, pero no me ocupaba de los temas económicos. Tenía una relación puramente profesional y no ocupaba demasiado tiempo", ha dicho Rajoy sobre su relación con Bárcenas: "No era persona de confianza y ya digo que nunca me ocupé de temas económicos".
Comienza la declaración de Rajoy
Rajoy comienza su declaración respondiendo a la abogada del PSOE sobre las acusaciones de Luis Bárcenas: "Es absolutamente falso".
Rajoy llega a la Audiencia Nacional
El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy ha llegado a las 9:40 horas a la sede de la Audiencia Nacional en el polígono de San Fernando de Henares (Madrid) para declarar como testigo en el juicio del caso Kitchen y ha entrado en un coche de color azul oscuro por el garaje.
Un dispositivo policial controlaba la llegada del expresidente del Gobierno a su llegada a la citada sede de la Audiencia Nacional, donde aguardaban varias cámaras de televisión para captar su entrada, que al ser en coche ha evitado el correspondiente paseillo que tienen que hacer acusados y testigos para acceder a las instalaciones
Minutos antes hacía su entrada la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, quien también está citada este jueves para declarar como testigo en este juicio.
Rajoy vuelve a enfrentarse en la Audiencia Nacional al M.R de los papeles de Bárcenas
El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy vuelve este jueves a la Audiencia Nacional para declarar como testigo en el juicio del caso Kitchen y a enfrentarse al fantasma de las siglas 'M.R' de los papeles de Bárcenas, quien asegura que le grabó destruyendo la última hoja de la contabilidad B del partido.
Rajoy, al que la trama Kitchen apodaba 'El barbas' o 'El asturiano', ya testificó en 2017 siendo aún jefe del Ejecutivo en el juicio del caso Gürtel que sentó a su extesorero Luis Bárcenas por primera vez en el banquillo y cuya sentencia hizo prosperar la moción de censura promovida por el líder del PSOE, Pedro Sánchez, casi un año después.
Esta vez comparece sin tener ninguna responsabilidad en el PP y lo hace la misma semana en la que Bárcenas ha declarado como perjudicado en la operación Kitchen, presuntamente orquestada en 2013 desde el Ministerio del Interior para sustraerle documentación comprometedora para el partido.